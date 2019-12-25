İçişleri Bakan Yardımcısı İnce:

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Avrupa uyuşturucu raporuna göre 2017 yılında 28 Avrupa Birliği ülkesinin yakaladığı eroin miktarı 5.4 ton iken, bizde ise bu 17.4 tondur. Avrupa'nın yakaladığı toplam miktarın üç katından daha fazlasını yakalıyoruz. Yılbaşından bugüne kadar toplam 42.2 milyon kök kenevir ele geçirdik" dedi.



Zeytinburnu Belediyesi ve Zeytinburnu Kaymakamlığı işbirliğinde hayata geçirilen "İyi Gelecek Projesi", bir otelde düzenlenen programla tanıtıldı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen projenin tanıtımına İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda davetli katıldı. Tanıtım öncesi düzenlenen panelde uyuşturucu bağımlılığının çeşitleri ve uyuşturucunun insan sağlığına verdiği zararlar anlatıldı. Proje ile özellikle çocukların herhangi bir bağımlılığa bulaşmadan bağımlılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Gençlere uyuşturucunun zararlarının anlatılacağı proje, ilk olarak ilçede bulunan bir pilot okulda uygulanacak.



"Avrupa'nın yakaladığı toplam miktarın üç katından daha fazlasını yakalıyoruz"



Projenin tanıtım programında konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Libya açıklarında 4.2 ton esrar, Bulgaristan-Sırbistan sınırında 500 bin ekstazi, Yunanistan'da 4.5 milyon captagon, yine Akdeniz'de İspanya- İtalya açıklarında 12.4 ton esrar ele geçirdik. Ayrıca son bir yılda tarihimizin en büyük uyuşturucu yakalamalarını gerçekleştirdik. Şunu herkesin bilmesini isterim ki uyuşturucu ile mücadelede Türkiye küresel ölçekte bir güç konumundadır. Avrupa uyuşturucu raporuna göre 2017 yılında 28 Avrupa Birliği ülkesinin yakaladığı eroin miktarı 5.4 ton iken, bizde ise bu 17.4 tondur. Yani Avrupa'nın yakaladığı toplam miktarın üç katından daha fazlasını yakalıyoruz. Yılbaşından bugüne kadar toplam 42.2 milyon kök kenevir ele geçirdik. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi verilerine göre Türkiye afyon, eroin, amfetamin, ekstazi ve marijuana adı verilen uyuşturucuların yakalamasında Avrupa'da birinci sırada. Karşımızda nasıl bir tehdit olduğunu, bizim de bunun karşısında nasıl mücadele ettiğimizi sizlerin huzuruna getirmek amacımdır" dedi.



"Çocuklarımız herhangi bir bağımlılığa bulaşmadan önce bağımlılığın önüne geçmeyi sağlamak"



Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise, "Bu projenin temel hedefi bireyleri ve özellikle öğrencilerimizi, genç çocuklarımızı herhangi bir bağımlılığa bulaşmadan önce bağımlılığın önüne geçmeyi sağlamak. Eğer bir birey herhangi bir bağımlılığa bulaşırsa bir daha ondan kurtulması çok zor ve devlet için büyük bir maliyet gerektiriyor. Burada daha önce 2010 yılında yaptığımız gibi şimdi proje koordinatörümüzün de söylediği gibi bir okulda pilot uygulama başlatacağız ve hangi haller çocukta görülürse bağımlılıkla nasıl bir temas ortaya çıkabiliyor, bunu bütün annelerle birlikte burada başarmak istiyoruz. Bu proje birçok kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel sektörle, özel eğitim kurumlarının desteği ile inşallah yürüyecek, başarıya ulaşacak" diye konuştu. - İSTANBUL