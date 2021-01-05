İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çatak: "Salgın ile mücadele kapsamında vali ve kaymakamlıklarca bugüne kadar 35 milyon 265 bin 87 resen denetim... - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çatak: "Salgın ile mücadele kapsamında vali ve kaymakamlıklarca bugüne kadar 35 milyon 265 bin 87 resen denetim...
05.01.2021 10:50
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çatak: "Salgın ile mücadele kapsamında vali ve kaymakamlıklarca bugüne kadar 35 milyon 265 bin 87 resen denetim yapılmış, 397 bin 694 ihbar ve şikayetin tamamına yakını kontrol edilmiştir.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çatak: "Salgın ile mücadele kapsamında vali ve kaymakamlıklarca bugüne kadar 35 milyon 265 bin 87 resen denetim yapılmış, 397 bin 694 ihbar ve şikayetin tamamına yakını kontrol edilmiştir. Bu denetimler sonucunda izolasyona tabi tutulan 8 milyon 379 bin 749 vatandaştan 139 bin 693 vatandaşın izolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi." - ANKARA
ihbar, Bakan, Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
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