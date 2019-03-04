Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "15 Temmuz 2016 Tarihinden Bugüne Kadar Ülke Genelinde...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "15 Temmuz 2016 Tarihinden Bugüne Kadar Ülke Genelinde...

1 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar ülke genelinde 511 bin 646 tekil kişiye FETÖ'den işlem yapıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı:
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar ülke genelinde 511 bin 646 tekil kişiye FETÖ'den işlem yapıldı. Gözaltına alınanların 30 bin 709'u halen tutuklu. Bylock çalışmaları kapsamında daha önce tespit edilmemiş 4 bin 676 şahsın Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Ayrıca bugüne kadar 95 bin 310 tekil kullanıcı tespit edildi. 79 bin 337 kişiye adli işlem yapıldı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:26 Kaynak: AA

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