Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "1520 yolcu otobüsü, sivil ekiplerimizce habersizce...
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "1520 yolcu otobüsü, sivil ekiplerimizce habersizce...

1 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "1520 yolcu otobüsü, sivil ekiplerimizce habersizce denetlenecektir" "2019 Mayıs ayında kırsal alanda 6'sı büyük, 47'si orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 971 operasyon yapılmıştır" "Terör arananlar listesinde bulunan sözde yönetici konumunda Mayıs...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "1520 yolcu otobüsü, sivil ekiplerimizce habersizce denetlenecektir"
"2019 Mayıs ayında kırsal alanda 6'sı büyük, 47'si orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 971 operasyon yapılmıştır"
"Terör arananlar listesinde bulunan sözde yönetici konumunda Mayıs ayı içerisinde 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir"
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: 1520 yolcu otobüsü, sivil ekiplerimizce habersizce...
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:48 Kaynak: İHA
Politika
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