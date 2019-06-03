İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "1520 yolcu otobüsü, sivil ekiplerimizce habersizce denetlenecektir""2019 Mayıs ayında kırsal alanda 6'sı büyük, 47'si orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 971 operasyon yapılmıştır""Terör arananlar listesinde bulunan sözde yönetici konumunda Mayıs ayı içerisinde 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir"