İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "2022 Şubat ayında PKK terör örgütüne yönelik toplam 7 bin 166 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin... - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "2022 Şubat ayında PKK terör örgütüne yönelik toplam 7 bin 166 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin...

04.03.2022 09:54
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "2022 Şubat ayında PKK terör örgütüne yönelik toplam 7 bin 166 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "2022 Şubat ayında PKK terör örgütüne yönelik toplam 7 bin 166 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 280 operasyon yapılmıştır.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "2022 Şubat ayında PKK terör örgütüne yönelik toplam 7 bin 166 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 280 operasyon yapılmıştır. Operasyonlarda 78'i sağ, 8 teslim olmak üzere toplam 86 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

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İsmail Çataklı, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: '2022 Şubat ayında PKK terör örgütüne yönelik toplam 7 bin 166 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin... - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "2022 Şubat ayında PKK terör örgütüne yönelik toplam 7 bin 166 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin... - Son Dakika
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