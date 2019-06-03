İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "25 ilde 126 saat helikopter ve 71 ilde bin 565 saat...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "25 ilde 126 saat helikopter ve 71 ilde bin 565 saat drone ile denetim yapılıyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "25 ilde 126 saat helikopter ve 71 ilde bin 565 saat drone ile denetim yapılıyor." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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