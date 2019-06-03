Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "25 ilde 126 saat helikopter ve 71 ilde bin 565 saat...
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "25 ilde 126 saat helikopter ve 71 ilde bin 565 saat...

1 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "25 ilde 126 saat helikopter ve 71 ilde bin 565 saat drone ile denetim yapılıyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı:
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "25 ilde 126 saat helikopter ve 71 ilde bin 565 saat drone ile denetim yapılıyor." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:26 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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