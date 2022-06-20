İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 507 bin 292 Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine geri döndüğünü açıkladı - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 507 bin 292 Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine geri döndüğünü açıkladı

20.06.2022 21:55

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bugün itibariyle yapılan harekatlar ve bölgedeki yatırımlar ile yaşamın normale dönmesiyle birlikte 507 bin 291 Suriyeli, gönüllü geri dönüş yaptı. Yani bölgedeki insanların güvenliğini sağlamak ve Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerini tesis etmek için önemli çalışmalar yapıldı. Bu topraklar her tarafı yıkılmış bir halden her yönüyle toparlanmış ve binlerce insanın yaşadığı bir bölge haline geldi" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı beraberinde Kilis Valisi Recep Soytürk, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve bürokratlar ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Çobanbey bölgesini ziyaret etti. Burada yapımı devam eden organize sanayi bölgesinde incelemelerde bulunan Çataklı, inşaatı tamamlanarak faaliyete geçen bazı işletmeleri ziyaret etti. OSB yetkililerinden son duruma ilişkin bilgi alan Çataklı, tesislerin tamamen faaliyete girmesiyle yaşamın normale döneceğini ve binlerce kişiye istihdam imkanı sağlanacağını söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 507 bin 292 Suriyeli ülkesine gönüllü olarak döndü

60 BİNDEN FAZLA KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLANACAK

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çobanbey beldesi dışında TSK'nın güvenli hale getirdiği 6 farklı noktada daha OSB'lerin kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Çataklı, tüm OSB'lerin tamamlanması ile 60 bini aşkın kişiye istihdam olanağı sağlanacağını vurgulayarak, "Çobanbey gibi terörden arındırılmış 7 bölgede OSB'ler kurulması için çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmalar tamamlandığında 60 bin insana istihdam sağlanacak. Bu da geri dönüşleri artıracak" diye konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 507 bin 292 Suriyeli ülkesine gönüllü olarak döndü

GÖNÜLLÜ GERİ DÖNENLERİN SAYISI ARTIYOR

Türkiye'nin düzenlediği sınır ötesi harekatlar ile Suriye'de güvenli hale getirilen bölgelerde 6 milyon insanın yaşadığını dile getiren Bakan Yardımcısı Çataklı, "Türkiye düzenlediği harekatlar ile sadece kendi sınır güvenliği ve terör riskini bertaraf etmekle kalmadı, bu bölgedeki insanların huzurunu da sağladı. Başarılı harekatlar sonucunda oluşturulan güvenli bölgelerde şu anda 6 milyon civarında insan yaşıyor. Bugün itibariyle yapılan harekatlar ve bölgedeki yatırımlar ile yaşamın normale dönmesiyle birlikte 507 bin 291 Suriyeli, gönüllü geri dönüş yaptı. Yani bölgedeki insanların güvenliğini sağlamak ve Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerini tesis etmek için önemli çalışmalar yapıldı. Bu topraklar her tarafı yıkılmış bir halden her yönüyle toparlanmış ve binlerce insanın yaşadığı bir bölge haline geldi" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 507 bin 292 Suriyeli ülkesine gönüllü olarak döndü

1 MİLYON SURİYELİ İÇİN 240 BİN KONUT YAPILACAK

Bakan Yardımcısı Çataklı, Çobanbey'in ardından Suriye'nin Azez kentinde de yapımı tamamlanan ve inşaatı devam eden konut bölgesinde de incelemelerde bulundu. Çataklı, bölgede yapımı tamamlanan kalıcı konutlara Azez bölgesindeki kamplarda kalanların yerleştirildiğini kaydetti. Kalıcı konutların mahalle ve ilçe konseptine uygun yapıldığını anlatan Çataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 1 milyon Suriyelinin geri dönüşüne yönelik projeye ilişkin şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız 1 milyon Suriyelinin geri dönüşüne yönelik altyapının oluşturulması talimatını verdi. Biz de bu doğrultuda güvenli bölgelerdeki 13 ayrı noktada 1 milyon Suriyelinin konaklama ihtiyacını karşılayacak 240 bin konut yapımı için çalışma başlattık. Bu doğrultuda şu anda 3 proje tamamlandı, diğerleri de hızla devam ediyor. Türkiye'den gelecek Suriyelilere yönelik yaptığımız çalışma ile 1 milyon Suriyeli gönüllü olarak güvenli şekilde topraklarına geri dönecek. Bahsettiğimiz 13 lokasyon aslında içerisindeki donatılar ile 13 ayrı şehir anlamına da geliyor."

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 507 bin 292 Suriyeli ülkesine gönüllü olarak döndü
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Kaynak: DHA

İsmail Çataklı, Suriye, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 507 bin 292 Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine geri döndüğünü açıkladı - Son Dakika

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