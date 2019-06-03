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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Alınan tedbirlerin denetimi için 36 polis başmüfettişi,...

1 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Alınan tedbirlerin denetimi için 36 polis başmüfettişi, 21 jandarma başmüfettiş ve müfettişi, 9 Jandarma Denetleme Üyesi olmak üzere 66 müfettiş görevlendirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı:
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Alınan tedbirlerin denetimi için 36 polis başmüfettişi, 21 jandarma başmüfettiş ve müfettişi, 9 Jandarma Denetleme Üyesi olmak üzere 66 müfettiş görevlendirildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:26 Kaynak: İHA
Jandarma, Polis, 3. Sayfa
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