İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Alınan tedbirlerin denetimi için 36 polis başmüfettişi,...
1 saat önce
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Alınan tedbirlerin denetimi için 36 polis başmüfettişi, 21 jandarma başmüfettiş ve müfettişi, 9 Jandarma Denetleme Üyesi olmak üzere 66 müfettiş görevlendirildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:26 Kaynak: İHA
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Alınan tedbirlerin denetimi için 36 polis başmüfettişi, 21 jandarma başmüfettiş ve müfettişi, 9 Jandarma
Denetleme Üyesi olmak üzere 66 müfettiş görevlendirildi." - ANKARA
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