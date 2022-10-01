İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Göle'de depremden etkilenen köylerde inceleme yaptı Açıklaması - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Göle'de depremden etkilenen köylerde inceleme yaptı Açıklaması

01.10.2022 17:22

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ardahan'ın Göle ilçesinde salı günü meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ardahan'ın Göle ilçesinde salı günü meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu.

Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve Ardahan Valisi Hüseyin Öner ile depremden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu, ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Sahada çalışmaların hassasiyetle sürdürüldüğünü söyleyen Çataklı, depremden en fazla etkilenen Çullu, Esenyayla, Küçükaltunbulak, Koyunlu ve Kuytuca köylerinde evleri zarar gören vatandaşlar için AFAD tarafından jandarmanın da desteğiyle 155 çadır kurulduğunu bildirdi.

Çataklı, şöyle devam etti:

"Sayın İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu'nun talimatıyla buraya geldik. Çok hasarın oluştuğu köylerimizde öncelikle bir genel değerlendirme toplantısı yaptık. Bu köylerimizi yerinde gördük. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, hem de taleplerini dinledik. Hasar tespit çalışmalarının ilki tamamlandı. 102 ağır hasarlı konutumuz var. 87 ağır hasarlı ahır tespiti var. Bunlar ilk tespitler. Bunların kesin tespitleri yapılacak. Bütün köylerimizden yeni talepleri de gördük. Her köyümüzde bir ekibimiz var. Kızılay tarafından da sıcak yemek yardımı devam ediyor. Vatandaşlarımıza yeme içme anlamında bir sıkıntı yaşatmayacağız."

Çataklı, vatandaşlara temel ihtiyaçlarının karşılanması için maddi destek de sağlandığını dile getirdi.

Yapılardaki hasar durumuna göre vatandaşların kalacağı konteynırlar konusunda çalışma başlattıklarını belirten Çataklı, şunları kaydetti:

"Kar düşmeden hayvanlar için de çadır planlaması yaptık. En büyük tesellimiz can kaybı yok, ciddi bir yaralanma yok. Çok rahatlıkla yönetilebilir bir manzarayla karşı karşıyayız. Ayrıca Balçeşme köyünde afet koordinasyon merkezi oluşturacağız."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Göle'de depremden etkilenen köylerde inceleme yaptı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Göle'de depremden etkilenen köylerde inceleme yaptı Açıklaması - Son Dakika
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