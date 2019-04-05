Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Aylık Basın Toplantısında Konuştu

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Aylık Basın Toplantısında Konuştu

28 dakika önce

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı aylık basın toplantısında konuştuİçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, aylık değerlendirme toplantısında, "Sözde Bölge Sorumlusu olduğu tespit edilen İran uyruklu PKK/KCK mensubu Aras Rezzan teröristinin de bulunduğu 15'i ölü, 30 sağ, 39'u teslim...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı aylık basın toplantısında konuştu

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, aylık değerlendirme toplantısında, "Sözde Bölge Sorumlusu olduğu tespit edilen İran uyruklu PKK/KCK mensubu Aras Rezzan teröristinin de bulunduğu 15'i ölü, 30 sağ, 39'u teslim olmak üzere toplam 84 terörist etkisiz hale getirilmiştir"dedi.
Çataklı,31 Mart seçimlerinde yaşanan olaylara ilişkin, "Bu seçim döneminde bin 596 olay meydana gelmiş, 356'sı muhtarlık seçimleri ile ilgilidir. Bu olaylarda 495 kişi gözaltına alınmış, 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 919 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:04 Kaynak: İHA

Politika
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