Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Bayram boyunca 101 bin 223 trafik ekibi, 184 bin 825...
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Bayram boyunca 101 bin 223 trafik ekibi, 184 bin 825...

1 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Bayram boyunca 101 bin 223 trafik ekibi, 184 bin 825 trafik personeli görevli olacak.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı:
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Bayram boyunca 101 bin 223 trafik ekibi, 184 bin 825 trafik personeli görevli olacak." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:20 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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