İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Bayram boyunca 101 bin 223 trafik ekibi, 184 bin 825...
1 saat önce
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Bayram boyunca 101 bin 223 trafik ekibi, 184 bin 825 trafik personeli görevli olacak.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Bayram boyunca 101 bin 223 trafik ekibi, 184 bin 825 trafik personeli görevli olacak." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:20 Kaynak: İHA
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