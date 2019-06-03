İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Bayram tatili boyunca emniyet ve jandarmadan günlük...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Bayram tatili boyunca emniyet ve jandarmadan günlük ortalama 9 bin 202 ekip, 16 bin 802 trafik personeli sahada görev yapacak.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Bayram tatili boyunca emniyet ve jandarmadan günlük ortalama 9 bin 202 ekip, 16 bin 802 trafik personeli sahada görev yapacak." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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