İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Bayram tatili boyunca emniyet ve jandarmadan günlük...
1 saat önce
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Bayram tatili boyunca emniyet ve jandarmadan günlük ortalama 9 bin 202 ekip, 16 bin 802 trafik personeli sahada görev yapacak.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Bayram tatili boyunca emniyet ve jandarmadan günlük ortalama 9 bin 202 ekip, 16 bin 802 trafik personeli sahada görev yapacak." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:20 Kaynak: İHA
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