İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Bin 520 yolcu otobüsü, yolcu olarak otobüse binen sivil...
1 saat önce
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Bin 520 yolcu otobüsü, yolcu olarak otobüse binen sivil ekiplerce habersiz olarak denetleniyor.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Bin 520 yolcu otobüsü, yolcu olarak otobüse binen sivil ekiplerce habersiz olarak denetleniyor." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:26 Kaynak: İHA
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