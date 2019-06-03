İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Bin 520 yolcu otobüsü, yolcu olarak otobüse binen sivil...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Bin 520 yolcu otobüsü, yolcu olarak otobüse binen sivil ekiplerce habersiz olarak denetleniyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Bin 520 yolcu otobüsü, yolcu olarak otobüse binen sivil ekiplerce habersiz olarak denetleniyor." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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