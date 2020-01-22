İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "BM rakamlarına göre 29 Nisan ile 5 Ocak 2020 tarihleri... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: 'BM rakamlarına göre 29 Nisan ile 5 Ocak 2020 tarihleri... - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "BM rakamlarına göre 29 Nisan ile 5 Ocak 2020 tarihleri...

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "BM rakamlarına göre 29 Nisan ile 5 Ocak 2020 tarihleri arasında 417'si çocuk olmak üzere Suriye'de bin 468 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı:

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "BM rakamlarına göre 29 Nisan ile 5 Ocak 2020 tarihleri arasında 417'si çocuk olmak üzere Suriye'de bin 468 kişi hayatını kaybetti." - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:36 Kaynak: İHA
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