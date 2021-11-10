Üye Girişi
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu

10.11.2021 00:01
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu

İçleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da çöken 2 katlı binanın enkazında şuan için kendilerine gelen bir kayıp ihbarının olmadığını ancak sonuna kadar ekiplerin enkazda aramalarını sürdüreceğini söyledi.

İçleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da çöken 2 katlı binanın enkazında şuan için kendilerine gelen bir kayıp ihbarının olmadığını ancak sonuna kadar ekiplerin enkazda aramalarını sürdüreceğini söyledi. Çataklı, ayrıca binanın çökmesine neden olan tadilat nedeniyle de 3 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Malatya'da akşam üzere merkezi bir konumda olan İnönü Caddesi Sıtmapınarı mevkiinde 2 katlı bir binanın çökmesi nedeniyle 13 kişi yaralandı. Tüm ekiplerin seferber olduğu olayda enkazdan çıkarılan 13 kişi hastanelerde tedavi altına alınırken 8'i müdahalelerinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından Malatya'ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, enkaz bölgesine gelerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çataklı, olayın hemen ardından itfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerinin hızlıca olaya müdahale ettiğini söyledi. Enkazdan çıkarılan yaralı vatandaşların ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldığını ifade eden Bakan Yardımcısı Çataklı, "Şuana kadar yapılan tespitlerde binada 21 kişinin bulunduğu tespit edildi. Bunlardan 8'i kendi imkanları ile enkazdan çıktı, diğer 13 kişi de hastanelere kaldırıldı. Bu 13 şahsın ise 8'i taburcu edildi. 5 vatandaşımız hastanede bunlardan birinin tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Hastanedeki yaralılarımızın da hayati riski yok. Şuan bize ulaşan herhangi bir kayıp bilgisi yok. Ama her türlü ihtimali düşünerek kontrollü şekilde enkazı kaldırıyoruz. Zaman zaman gerek köpeklerle gerekse teknik cihazlarla kontrollü şekilde enkaz kaldırma sürüyor." ifadelerini kullandı.

Çöken binanın altında 3 işyerinin üstünde ise bir işyerinin bulunduğunu belirten Çataklı, "Giriş kattaki bir işyerinde tadilat olduğunu biliyoruz. Şuan ki değerlendirmeler bu duruma bu tadilatın yol açtığı. Bunla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız da soruşturma başlattı. En son 3 gözaltın yapıldı diye biliyoruz, olayın da detayları soruşturma sonucunda çıkacaktır. Tüm Malatyalılara geçmiş olsun diyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Tek sevindirici taraf şuan da bir can kaybının olmaması" şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Çataklı, olayın ardından 7 ilden toplam 263 personelin Malatya'ya geldiğini de belirterek enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Göçüğe izinsiz tadilat neden olmuş

Öte yandan 2 katlı binanın çökmesinin ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Savcılıktan yapılan açıklamada "İki katlı bir binanın zemin katında yapılan tadilat nedeniyle meydana gelen göçük ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili bilirkişiler tarafından gerekli incelemeler yapılmış olup, toplanan deliller itibariyle izinsiz tadilat yaptırıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu tadilatı yaptıran iş yeri sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak titizlikle sürdürülmektedir" denildi. - MALATYA

İsmail Çataklı, İnönü Caddesi, Cumhuriyet, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz 23:48 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz Mağazadan 972 bin 625 lira değerinde kol saati çalan hırsız hummalı çalışma sonrası yakalandı 23:31 Mağazadan 972 bin 625 lira değerinde kol saati çalan hırsız hummalı çalışma sonrası yakalandı Justin Bieber, görenleri şaşırttı! Konser için sahneye başörtüsüyle çıktı 22:59 Justin Bieber, görenleri şaşırttı! Konser için sahneye başörtüsüyle çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 196 kişi vefat etti, 28 bin 662 yeni vaka tespit edildi 21:38 Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 196 kişi vefat etti, 28 bin 662 yeni vaka tespit edildi Sarı-kırmızılı takım Muslera'nın yerine İrfan Can'ı aldı! Forma giyeceği tarih bile belli 20:34 Sarı-kırmızılı takım Muslera'nın yerine İrfan Can'ı aldı! Forma giyeceği tarih bile belli İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti 20:00 İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti
Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı 17:54 Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı Eda Ece, sosyal medya hesabından 16:10 Eda Ece, sosyal medya hesabından "Kocam ve sevgilisi" notuyla fotoğraf paylaştı

Son Dakika Haberleri
23:48 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz
23:47 Son dakika! Meteoroloji'den bugün için 4 ile turuncu, 18 ile sarı kodlu uyarı geldi
23:29 Yüksek ses ile konuşma tartışması kanlı bitti! Komşulardan biri ölü, diğeri yaralı
22:59 Justin Bieber, görenleri şaşırttı! Konser için sahneye başörtüsüyle çıktı
22:43 Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komsic, Sırp muhabirin soykırım sözlerine tepki gösterdi
22:42 Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı öne sürülen iş yeri sahibi, gözaltına alındı
22:41 İlber Ortaylı "Atatürk'ün ölüm sebebi siroz mu?" sorusuna cevap verdi
22:23 Tüm dünyada uzun süre konuşulan Squid Game dizisi hayranlarına müjde! İkinci sezonu çekilecek
22:18 Galatasaraylı Diagne'nin canlı yayınına giren İrem Derici, kendini tutamayıp övgüler yağdırdı
22:14 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 9 Kasım Salı günü vaka sayıları
Tartıştığı kadını bıçaklayıp kaçan şahıs, yakalanacağını anlayınca baltayla intihar girişiminde bulundu Tartıştığı kadını bıçaklayıp kaçan şahıs, yakalanacağını anlayınca baltayla intihar girişiminde bulundu         
00:03
Son dakika! Meteoroloji'den bugün için 4 ile turuncu, 18 ile sarı kodlu uyarı geldi Son dakika! Meteoroloji'den bugün için 4 ile turuncu, 18 ile sarı kodlu uyarı geldi         
23:47
Yüksek ses ile konuşma tartışması kanlı bitti! Komşulardan biri ölü, diğeri yaralı Yüksek ses ile konuşma tartışması kanlı bitti! Komşulardan biri ölü, diğeri yaralı         
23:29
Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı öne sürülen iş yeri sahibi, gözaltına alındı Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı öne sürülen iş yeri sahibi, gözaltına alındı         
22:43
Malatya'da çöken binadan kendi çabalarıyla çıkan vatandaş, tavukçuyla arasında geçen diyaloğu anlattı: Uyardık, dinlemedi Malatya'da çöken binadan kendi çabalarıyla çıkan vatandaş, tavukçuyla arasında geçen diyaloğu anlattı: Uyardık, dinlemedi         
20:56
Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi         
20:26
Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Yönetim ne yapacağını bilemez halde Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Yönetim ne yapacağını bilemez halde         
18:02
Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor         
17:45
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur         
16:07
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı! Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı!         
13:28
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı         
11:41
Belediye Meclisinde Belediye Meclisinde "Lütfü Türkkan" tartışması!         
09:03
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 00:07:12. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement