İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Düzensiz göçle mücadelede; 582'si denizlerde olmak üzere toplam bin 836 düzensiz göçmen yakalanmış, 41 organizatör gözaltına alınmış, 3'ü tutuklanmıştır." - ANKARA