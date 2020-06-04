İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Düzensiz göçle mücadelede; 582'si denizlerde olmak üzere... - Son Dakika
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Düzensiz göçle mücadelede; 582'si denizlerde olmak üzere...
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Düzensiz göçle mücadelede; 582'si denizlerde olmak üzere toplam bin 836 düzensiz göçmen yakalanmış, 41 organizatör gözaltına alınmış, 3'ü tutuklanmıştır.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Düzensiz göçle mücadelede; 582'si denizlerde olmak üzere toplam bin 836 düzensiz göçmen yakalanmış, 41 organizatör gözaltına alınmış, 3'ü tutuklanmıştır." - ANKARA
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4.06.2020 17:18:37. #1.13#
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