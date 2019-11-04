İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ekim ayında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları kapsamında kırsal alanda 3'ü büyük, 37'si orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 885, şehirlerde ise bin 857 operasyonun gerçekleştiğini bildirdi. Çataklı, bu operasyonlarda 3'ü kırmızı, 3'ü de turuncu listede olmak üzere 175 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. - ANKARA