Çataklı'dan Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdiği iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Çataklı'dan Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdiği iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

23.08.2022 17:01
Çataklı'dan Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdiği iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdikleri iddiasına ilişkin, "Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdikleri iddiasına ilişkin, "Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir." açıklamasında bulundu.

Çataklı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdiklerine dair provokatif paylaşımlar gerçekleştirildiğini belirtti

Asılsız haberlere itibar edilmemesini isteyen Çataklı, "Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İsmail Çataklı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çataklı'dan Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdiği iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çataklı'dan Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdiği iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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