İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı , Eskişehir 'de 3 yabancının kılıçla gezdikleri iddiasına ilişkin, "Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

İsmail Çataklı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çataklı'dan Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdiği iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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