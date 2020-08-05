İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınması... - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınması olayına ilişkin, polisin görevini yerine getirirken kanun gereği kimlik sorabileceğini ve kimlik sorarken yazılı bir emir gösterme gibi bir uygulamanın olmadığını belirtti. Çataklı, baro başkanının polise yönelik gösterdiği tavrını ve açıklamalarını da şiddetle kınadıklarını belirtti. - ANKARA