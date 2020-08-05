İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınması...
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınması olayına ilişkin, polisin görevini yerine getirirken kanun gereği kimlik sorabileceğini ve kimlik sorarken yazılı bir emir gösterme gibi bir uygulamanın olmadığını belirtti.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınması olayına ilişkin, polisin görevini yerine getirirken kanun gereği kimlik sorabileceğini ve kimlik sorarken yazılı bir emir gösterme gibi bir uygulamanın olmadığını belirtti. Çataklı, baro başkanının polise yönelik gösterdiği tavrını ve açıklamalarını da şiddetle kınadıklarını belirtti. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 11:16
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınması... - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'nundan F.Bahçe'ye harcama limiti yanıtı: Hiçbir kulübe farklı sistem uygulanmayacak Muharrem İnce'den CHP'nin "Partiyi bölüyor" eleştirilerine sert tepki: Bölücü olan kim? Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi Binnur Kaya 'Kırmızı Oda' ile geliyor Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı Hamza Hamzaoğlu, Fatih Terim'in yardımcısı olacağına dair çıkan iddiaları yalanladı Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırması turizmcileri sevindirdi Mustafa Cengiz, Arda Turan transferini resmen duyurdu: Ekibin isteği üzerine anlaştık Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor Adıyaman Valisi'nden vatandaşlara koronavirüs uyarısı: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak Mert Hakan Yandaş, "Limitsiz" paylaşımıyla TFF'nin F.Bahçe'ye verdiği harcama limitine gönderme yaptı 15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu Mucize kurtuluş! Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı