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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik...
12 dakika önce
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Şubat ayında toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:52 Kaynak: İHA
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Şubat ayında toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 1'i ölü, 75'i sağ, 51'i teslim olmuştur. Bu teröristlerden 86'sı PKK/KCK, 41'i DEAŞ/HTŞ terör örgütü mensubudur." - ANKARA
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