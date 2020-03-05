İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: 'İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik... - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik...

12 dakika önce

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Şubat ayında toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı:

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Şubat ayında toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 1'i ölü, 75'i sağ, 51'i teslim olmuştur. Bu teröristlerden 86'sı PKK/KCK, 41'i DEAŞ/HTŞ terör örgütü mensubudur." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:52 Kaynak: İHA
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