İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik...
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 mayıs ayında kırsal alanda 3'ü büyük, 32'si orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 866, şehirlerde ise 230 operasyon yapılmıştır.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 mayıs ayında kırsal alanda 3'ü büyük, 32'si orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 866, şehirlerde ise 230 operasyon yapılmıştır." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 10:51 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 'İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik... - Son Dakika
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