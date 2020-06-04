İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Kadına karşı şiddet olaylarında mayıs ayında 18 kadın yaşamını yitirmiş olup, aldığımız tedbirler ve çalışmalarımızın sonucunda geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 31 azalış göstermiştir." - ANKARA