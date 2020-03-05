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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Kara sınırından Yunanistan'a geçen kişi sayısı saat...
6 saat önce
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Kara sınırından Yunanistan'a geçen kişi sayısı saat 09.00 itibariyle 138 bin 647."
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:02 Kaynak: İHA
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Kara sınırından Yunanistan'a geçen kişi sayısı saat 09.00 itibariyle 138 bin 647." - ANKARA
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