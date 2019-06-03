Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Kazaların en yoğun olduğu 18 ilde 20 güzergahta her 10...
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Kazaların en yoğun olduğu 18 ilde 20 güzergahta her 10...

1 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Kazaların en yoğun olduğu 18 ilde 20 güzergahta her 10 kilometrede bir ekip görevlendirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı:
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Kazaların en yoğun olduğu 18 ilde 20 güzergahta her 10 kilometrede bir ekip görevlendirildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:21 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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