İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Kazaların en yoğun olduğu 18 ilde 20 güzergahta her 10...
1 saat önce
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Kazaların en yoğun olduğu 18 ilde 20 güzergahta her 10 kilometrede bir ekip görevlendirildi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Kazaların en yoğun olduğu 18 ilde 20 güzergahta her 10 kilometrede bir ekip görevlendirildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:21 Kaynak: İHA
Esnaf S-400 füzeleri için para yatırıp, pankartla destek istedi
Jandarmaya ait "drone"u taşlayan defineci yakalandı
Metrobüs durağındaki şaka kötü bitti!
Adana'da korkunç kaza! Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle ezdi