İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Mahalli İdareler Seçim Çalışmalarında Ülke Genelinde 214...
1 saat önce
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Mahalli idareler seçim çalışmalarında ülke genelinde 214 olay meydana geldi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Mahalli idareler seçim çalışmalarında ülke genelinde 214 olay meydana geldi. Bu olayların 89'u muhtarlık sec¸imleriyle ilgili yaşandı."
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:22 Kaynak: AA
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