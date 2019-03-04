Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Mahalli İdareler Seçim Çalışmalarında Ülke Genelinde 214...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Mahalli İdareler Seçim Çalışmalarında Ülke Genelinde 214...

1 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Mahalli idareler seçim çalışmalarında ülke genelinde 214 olay meydana geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı:
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Mahalli idareler seçim çalışmalarında ülke genelinde 214 olay meydana geldi. Bu olayların 89'u muhtarlık sec¸imleriyle ilgili yaşandı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:22 Kaynak: AA

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