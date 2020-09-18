İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da Deprem Değerlendirme Toplantısı'na katıldı... - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da Deprem Değerlendirme Toplantısı'na katıldı...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen ve Malatya'da da hasara neden olan 6,8 büyüklüğündeki depremde zarar görenlerin önemli bir kısmının kıştan önce yerlerine yerleşmesini hedeflediklerini belirtti.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da Deprem Değerlendirme Toplantısı'na katıldı..., System.String[]

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen ve Malatya'da da hasara neden olan 6,8 büyüklüğündeki depremde zarar görenlerin önemli bir kısmının kıştan önce yerlerine yerleşmesini hedeflediklerini belirtti.

Malatya Valiliğinde düzenlenen Deprem Değerlendirme Toplantısı'na katılan Çataklı, bazı mahalle muhtarlarının sorunlarını dinledi.

Toplantı sonrasında Valilik önünde gazetecilere açıklama yapan Çataklı, kentte bugün yaşanan depremde hasar olmadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla deprem sonrası yürütülen çalışmaların değerlendirmesini yapmak için kente geldiğini belirten Çataklı, Vali'den, milletvekillerinden, Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan, muhtarlardan görüş aldıklarını, sorunların bir kısmına çözüm önerisi sunduklarını anlattı.

Çataklı, şöyle konuştu:

"Genel durum değerlendirmesi yaptık, hangi aşamadayız, süreç nasıl gidiyor diye değerlendirdik. Sonrasında bir grup muhtarımızın sorunlarını dinledik, taleplerini aldık. Genel oranda hasar tespit ve hak sahipliği süreci büyük orandan tamamlanmış görünüyor ve yer seçim aşamalarına geçildi. Kırsalda köy evlerinde almamız gereken önemli bir mesafe var. O alanı (kırsal) hızlandırmamız gerekiyor, ona dönük değerlendirmede bulunduk. Hak sahipliği sonuçlandıktan sonra bazı teknik yönler nedeniyle bazı itirazları tekrardan inceleyerek, vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla son değerlendirme yapacağız.

Genel itibarıyla baktığımızda bir taraftan yapıların yapımı hızla devam ediyor. Kıştan önce (depremzedelerin) önemli bir kısmının yerlerine yerleşmesi bizim temel hedefimiz. Dolayısıyla iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Bir kısım personel takviyesi de yaparak süreci inşallah hızlı bir şekilde sonuçlandıracağız. Genel itibariyle çalışmalarımız oldukça iyi gidiyor, bir tık hızlandırma hususunda gayretimiz olacak. "

Deprem Değerlendirme Toplantısı'na Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar katıldı.

Malatya, Elazığ, Deprem, Bakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 13:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da Deprem Değerlendirme Toplantısı'na katıldı... - Son Dakika

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