İçişleri bakan yardımcısı ismail çataklı nın terör ve idlib açıklaması 2
3 saat önce
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı nın terör ve İdlib açıklaması 2.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:42 Kaynak: DHA
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı nın terör ve İdlib açıklaması 2
Burhan Kuzu, İmamoğlu paylaşımıyla ilgili aileden özür diledi Erdoğan isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sana bu bayrağı tanıtacağız Davutoğlu'nun açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler Ahmet Davutoğlu ihraç kararına ilk yorumunu Twitter'dan yaptı