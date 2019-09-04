Son Dakika Haberleri: İçişleri bakan yardımcısı ismail çataklı nın terör ve idlib açıklaması 2
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İçişleri bakan yardımcısı ismail çataklı nın terör ve idlib açıklaması 2

3 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı nın terör ve İdlib açıklaması 2.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı nın terör ve İdlib açıklaması 2

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Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:42 Kaynak: DHA
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