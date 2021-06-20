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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Polis Adaylarının Mezuniyet Sevincine Ortak Oldu - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Polis Adaylarının Mezuniyet Sevincine Ortak Oldu

20.06.2021 20:06
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Polis Adaylarının Mezuniyet Sevincine Ortak Oldu, System.String[]

Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitimlerini tamamlayan polis adaylarının mezuniyet törenine katılmak üzere ilimize gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ilimizde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitimlerini tamamlayan polis adaylarının mezuniyet törenine katılmak üzere ilimize gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ilimizde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. 20 Haziran 2021 Pazar günü Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi kapalı spor salonunda gerçekleştirilen mezuniyet töreni saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşımızın okunmasıyla başlayan programın devamında dönem birincisi Enbiya Öztürk tarafından yaş kütüğüne dönem plaketi çakıldı. Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi Okul Müdürü Ramazan Engin Öztürk'ün günün alam ve önemini belirten konuşmasının ardından İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yaptığı konuşmada Polislik mesleğinin dünyanın her yerinde zor bir meslek ve sorumluluğu yüksek bir meslek olduğunu söyledi. Polislik mesleğinin ülkemizde dünyanın her yerinden daha zor, sorumluluğu daha yüksek, daha çok fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bu coğrafyanın güvenlik problemleri, dünyanın her yerinden yüksektir. Güney sınırımızdaki tüm ülkeler, bugün bir istikrarsızlık çıkmazı içindedir. Tarihi, kültürel bağlarımız ve sınır komşuluğumuz olan ortadoğu, yıllardır çatışma ve istikrarsızlık içindedir. Buradan ülkemize yönelen düzenli ve düzensiz göç, PKK terör örgütü, doğumuzdan doğal uyuşturucu, batımızdan gelen sentetik uyuşturucu trafiğinin bizim ülkemizin güvenliği için sürekli bir tehdit ürettiğini ve tüm kolluk birimlerimizin, haliyle polisimizin de yükünü ağırlaştırmıştır dedi. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı konuşmasının devamında, "Bugün bulunduğumuz coğrafyada ve Avrupa'da hiçbir ülke, bizim yakaladığımız uyuşturucu miktarlarını yakalıyor değildir. Sayın İçişleri Bakanımız dün de önceki gün de paylaştı, yalnız 2020 yılında yakaladığımız uyuşturucunun parasal değeri 165 milyar liradır. Keza Avrupa'da hiçbir ülke, bizim uğraştığımız kadar çok ve çeşitli terör örgütüyle eş zamanlı mücadele ediyor değildir. Dünyada bu kadar dış destek alan bir başka terör örgütü de herhalde mevcut değildir. Bugün bu terör örgütünü bitiren, yani bir anlamda küresel güçlerle terör mücadelesi veren ülke, Türkiye'dir. Avrupa'daki hiçbir ülke, bu kadar büyük bir göçün hem hedef, hem de kaynak ülkesi değildir. Dolayısıyla, Türk polisinin yükü, tıpkı diğer kolluk birimlerimizde olduğu gibi, dünyadaki meslektaşlarından kat kat yüksektir. Ancak bir şansımız var ki; hem tecrübemiz, hem kabiliyetimiz, hem devletimizin gücü, hem de milletimizin feraseti yüksektir ve duaları bizimledir. İşte bu güç sayesinde bütün bu geniş sorumluluk alanını yönetebiliyoruz dedi. Konuşmasında yeni mezun polislere tavsiyelerde de bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, " Bu meslek bir rahatlık mesleği değildir. Riski yüksek bir meslektir. Bizim sizlerden beklentimiz, iyi bir polis olmadan önce, iyi birer insan olmanızdır. Çünkü iyi insan olmazsanız, iyi polis olamazsınız. Eğer sizler adalete inanmazsanız, kanuna nizama inanmazsanız, başkaları için de adaleti, kanunu, hukuku temin edemezsiniz. İyi polis olmak için iyi insan olmalısınız. İyi polis olmak için ahlaklı insanlar olmalısınız. İyi polis olmak için bu ülke için güzel hayalleriniz olmalıdır. İyi polis olmak için, bu ülkenin taşına toprağına, üzerinizdeki üniformaya, ay yıldızlı bayrağa aşık olmalısınız. Bakın geçtiğimiz günlerde ağabeylerinizin dikkati sayesinde bombalı araçlar yakaladık. Çekinmediler, boş vermediler, ihmal etmediler ve belki onlarca hayat kurtardılar. İşte sizler de görevlerinizi yaparken, inandığınız doğrular uğruna her şeyi göze alarak adım atın" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından okulu dereceyle bitiren mezunlara İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Vali Mehmet Alpaslan Işık tarafından başarı belgeleri ve hediyeleri verildi. 260 genç polis adayının törenle yemin ettiği programın devamında keplerini havaya fırlatan genç polis adayları sevinç ve mutluluklarını meslektaşları ile paylaştı. 20 Haziran 2021 Pazar günü Karaman Polis ve Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen mezuniyet törenine; İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın yanı sıra Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Nuri Özbey, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Engin Öztürk ve genç polis adayları katıldı. Bakan Yardımcısından Karaman Valiliğine Ziyaret Karaman Polis ve Meslek Eğitim Merkezinde polis adayları için düzenlenen mezuniyet törenine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, programın ardından Vali Mehmet Alpaslan Işık'ı makamında ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Valilik makamına geçen Bakan Yardımcısı Çataklı'ya Vali Işık tarafından Karamanoğlu Mehmetbey ve Türkçe fermanın olduğu biblo takdim edildi. İlimizdeki programını tamamlayan Bakan Yardımcısı Çataklı daha sonra ilimizden ayrıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Polis Adaylarının Mezuniyet Sevincine Ortak Oldu

İsmail Çataklı, Karaman, POMEM, Polis, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Polis Adaylarının Mezuniyet Sevincine Ortak Oldu - Son Dakika


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