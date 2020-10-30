"Bakanlığımızın yürütmüş olduğu faaliyetleri yerinde görmeye çalışıyoruz" - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlık hizmetlerini değerlendirme toplantısı ve bir dizi ziyaretler kapsamında Sakarya'ya geldi. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Çataklı, "Temel amacımız şu; bir taraftan Ankara'dan bizim bakışımız, yaklaşımımızı doğrudan ilde bulunan arkadaşlarımıza iletmek. Bir taraftan ildeki arkadaşlarımızın değerlendirmelerini, düşüncelerini, önerilerini yüz yüzeyken doğrudan almak ve ortak bir payda da bu düşünceleri buluşturmak" dedi.

Bakanlık hizmetlerini değerlendirme ve bir dizi ziyaretler için Sakarya'ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, valilik binasında gerçekleşen brifing sonrasında basın açıklamasında bulundu. Valilik binasında gerçekleşen brifingde, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Jandarma Genel Komutanlığı Strateji ve Dış İlişkiler Başkanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Jandarma Genel Komutanlığı J. Astsubay Başçavuş Mehmet Ali Boztepe, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Daire Başkanı Yusuf Aysu, Strateji Geliştirme Başkanlığı İl Planlama Uzmanı Hakan Yıldırım Vali Çetin Oktay Kaldırım, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Aydın Kutlu, AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, İl Göç İdaresi Müdürü, İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü, 112 Acil Çağrı İşleri Müdürü hazır bulundu. Gerçekleşen brifing sonrasında konuşan Çataklı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla izleme ve değerlendirme projesini başlattıklarını ve bu kapsamda vatandaş odaklı hizmet anlayışını bakanlığın taşra birimlerinin hizmet anlayışını ölçmek merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek üzere İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesini başlattıklarını belirtti.

İZLEME DEĞERLENDİRME SİSTEMİMİZ VAR

Bir dizi ziyaretler kapsamında Sakarya'ya gelen ve valilik binasında yapılan brifing sonrasında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Afet ve acil durumlardan sivil topluma kadar doğrudan vatandaşımıza dokunan, vatandaşımıza her gün temas eden bir hizmet alanında faaliyet yürütüyoruz. Dolayısıyla vatandaşımızın günlük hayatına bu kadar temas eden birimlerimizin, vatandaşlarımıza hizmet götürürken olabildiğince hızlı, etkin, ekonomik, verimli, kaliteli, bürokratik süreçleri olabildiğince azaltan ve vatandaşın da katılımını esas alan bir anlayışla çalışmak temel hedefimiz. Bu hedef doğrultusunda İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Doğru'nun talimatları çerçevesinde bir izleme değerlendirme sistemimiz var. Bu sistem ana olarak şöyle çalışıyor; Ankara'dan bakan yardımcılarımızın başkanlığında oluşturduğumuz heyetler ile bütün illerimizi ziyaret ediyoruz. Geldiğimiz zaman öncelik ile valimizi ziyaret ederek bir genel değerlendirme yapıyoruz ve sonra Ankara'dan beraber geldiğimiz arkadaşlarımız ve ilden il yöneticilerimizin katılımı ile bir değerlendirme toplantısı yapıyoruz. Arkasından sivil toplum kuruluşlarımızı, onların temsilcilerini bakanlığımız yürüttükleri faaliyetlere bakışları nasıl, değerlendirmeleri neler, bize öneri ve tavsiyeleri var mı, eksik olduğumuzu düşündükleri alanlar var mı onları dinliyoruz" dedi.

BAKANLIĞIMIZIN YÜRÜTMÜŞ OLDUĞU FAALİYETLERİ YERİNDE GÖRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Bakanlığın yürütmüş olduğu faaliyetleri yerinde görmek istediklerini belirten Çataklı, "Bakanlığımızın yürütmüş olduğu faaliyetleri özellikle yürüyen projeler kapsamında yerinde görmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde bizden doğrudan hizmet almış olan vatandaşlarımızdan da arkadaşlarımız görüşmelerde bulunarak bu hizmet sunumu sırasında edindikleri bilgi ve tecrübeleri bize aktarmalarını istiyoruz. Bu çerçevede yürüttüğümüz bir izleme değerlendirme sistemimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Devleti temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur' sözü var, bu söz doğrultusunda da bütün çalışmalarımızın gidişatını bunu ilke edinerek yerinde görmeye, değerlendirmeye çalışıyoruz. Bugün bu çerçevede Sakarya Valiliğimize geldik. Emniyet Genel Müdürlüğümüzden, Jandarma Genel Komutanlığımızdan, Göç İdaremizden arkadaşlarımız ile birlikte öncelikle Sayın Valimizi ziyaret ettik. Arkasından da biraz uzunca bakanlığımızın ilimizde yürüttüğü faaliyetlerin gidişatı ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme çalışması yaptık. Bundan sonra da hem bazı birimlerimizi ziyaret edeceğiz, arkasından da sivil toplum kuruluşlarımız ile bir değerlendirme toplantısı yapacağız ve günün sonunda da son bir değerlendirme ile çalışmalarımızı tamamlayacağız" diye konuştu.

TEMEL AMACIMIZ YAKLAŞIMIMIZI DOĞRUDAN İLDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZA İLETMEK

Temel amaçlarından bahseden Çataklı, "Buradaki temel amacımız şu; bir taraftan Ankara'dan bizim bakışımız, yaklaşımımızı doğrudan ilde bulunan arkadaşlarımıza iletmek. Bir taraftan ildeki arkadaşlarımızın değerlendirmelerini, düşüncelerini, önerilerini yüz yüzeyken doğrudan almak ve ortak bir payda da bu düşünceleri buluşturmak. ve aynı şekilde bizden hizmet almış vatandaşlarımızın hem de sivil toplum kuruluşlarımızın bu yürüttüğümüz çalışmalara nasıl baktıkları nasıl yaklaştıklarını alarak günün sonunda bir değerlendirmeye ulaştırmak. Şuanda arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler; başta emniyet ve asayiş hizmetleri olmak üzere Sakarya'da oldukça iyi durumdayız, arkadaşlarımızın yoğun bir gayreti var. Gerek istatistiki veriler ve trendler onu gösteriyor ki başarılı neticeler alıyoruz. Bu çerçevede de başta Sayın Valimiz olmak üzere bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz, gayretli çalışmalarının devamını diliyoruz. Bütün bu ziyaretler bittiği zaman yılsonunda ülke genelinde de genel bir değerlendirme raporu da yapacağız. Bundan sonraki dönemlerde belirleyeceğimiz stratejiler ve atacağımız adımlarda bunlardan istifade edeceğiz" şeklinde konuştu.

(Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya/İHA)