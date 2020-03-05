İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Siber suçlarla mücadeleye baktığımızda terör suçları kapsamında 2020 yılı Şubat ayında 4 bin 896 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 2 bin 344 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır." - ANKARA