İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Siber suçlarla mücadeleye baktığımızda terör suçları... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: 'Siber suçlarla mücadeleye baktığımızda terör suçları... - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Siber suçlarla mücadeleye baktığımızda terör suçları...

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Siber suçlarla mücadeleye baktığımızda terör suçları kapsamında 2020 yılı Şubat ayında 4 bin 896 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 2 bin 344 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı:

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Siber suçlarla mücadeleye baktığımızda terör suçları kapsamında 2020 yılı Şubat ayında 4 bin 896 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 2 bin 344 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır." - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:55 Kaynak: İHA
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