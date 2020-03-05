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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Siber suçlarla mücadeleye baktığımızda terör suçları...
6 saat önce
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Siber suçlarla mücadeleye baktığımızda terör suçları kapsamında 2020 yılı Şubat ayında 4 bin 896 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 2 bin 344 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:55 Kaynak: İHA
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Siber suçlarla mücadeleye baktığımızda terör suçları kapsamında 2020 yılı Şubat ayında 4 bin 896 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 2 bin 344 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır." - ANKARA
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