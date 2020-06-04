İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Şu ana kadar toplam 65 ilde 492 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmıştır. Bugün itibariyle halen 58 yerleşim yerinde 47 bin 40 kişi karantina bölgelerinde bulunuyor." - ANKARA