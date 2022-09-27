İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı İstanbul'da yeni motosiklet teslim töreninde konuştu Açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, suçla asıl mücadele alanının şehirler olduğunun farkında olduklarını ve her noktada bu mücadeleyi yürüttüklerini söyledi.

Çataklı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen 180 motosikletin teslim törenindeki konuşmasında, Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuruna Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

İçinde bulunulan yüzyılın ciddi güvenlik sorunlarının olduğunu, suçun hem miktar hem de nitelik bakımından değişim gösterdiğini, çeşitlendiğini ve arttığını belirten Çataklı, bunun en büyük nedenlerinden birinin insanların şehirlerde toplanması olduğunu söyledi.

Terörün PKK tarafından dağlarda yaşanıyor şeklinde zihinlerde kodlanmasına karşın hem dünyada hem Türkiye'de en can yakıcı eylemlerini şehirlerde gerçekleştirdiğini anlatan Çataklı, "Suçla asıl mücadele alanımızın şehirler olduğunun farkındayız ve sadece terör değil asayişiyle uyuşturucu mücadelesiyle kaçak göçüyle her türlü şiddetin oluşmasının önlenmesiyle trafiği ile bu mücadelenin peşindeyiz." diye konuştu.

Çataklı, Türkiye'nin güvenlik yükünün, karşı karşıya kaldığı tehditlerin, güvenlik maliyetinin, zorunlulukların dünyanın başka bir yerinde söz konusu olmadığına dikkati çekti.

"Türkiye sert bir güvenlik gerçekliğine sahip"

Dünyanın gelişmiş ülkelerinin Türkiye'nin yarısı kadar bile güvenlik sorunu yaşamadığına vurgu yapan Çataklı, şöyle devam etti:

"Yıllardır silah üreticisi olan ülkeler o silahları ülkelerinde huzur ve asayiş sağlamak için çalışan bizim gibi ülkelere vermediler. Tam tersi bu silahları bildiğiniz gibi huzuru ve asayişi bozmak isteyen PKK gibi küresel terör örgütlerine ya sattılar ya da hibe ettiler. Hala da buna devam ediyorlar. Terör kendi başkentlerini vurmaya başlamasına rağmen buna devam ediyor. Gelişmiş ülkelerin hiçbiri küresel uyuşturucu ve göç rotalarının üzerinde değiller. Bilakis bu iki sorunu üreten ülkeler. Sentetik uyuşturucuyu imal ediyorlar Doğu'ya satıyorlar. Oluşturdukları istikrarsızlıklarla da bildiğiniz gibi maalesef göçü üretiyorlar. Keza gelişmiş ülkelerin hiçbiri sınırlarının yanı başında oluşturulmak istenen bir terör devleti ve bir terör koridoruna karşı da mücadele halinde değiller. Hiçbirinin böyle bir derdi yok. Dünyanın istikrarsız ve fakir coğrafyalarından zengin Avrupa'ya ulaşan en kısa yolun üzerinde de değiller bizim gibi. Hiçbirinin askeri ve jandarması 3 bin metre rakımda nöbet tutmak zorunda değil. Hiçbiri binlerce kilometre sınır güvenlik duvarı ve güvenlik yolu entegre sınır yönetim sistemi yapmak zorunda da değil. Hiçbiri devlet otoritesi tamamen yok olmuş ve bir kısmı terör örgütünün işgali altında iki devletle komşu da değil. Bu terör örgütlerine para ve silah aktarmaya bütün bunlara rağmen devam ediyorlar. Maalesef insani yardım musluklarını değil silah musluklarını açıyorlar. Böylesine sert bir güvenlik gerçekliğine sahip dünyadaki tek ülke Türkiye'dir."

Tüm güvenlik güçlerinde büyük bir emek ve gayret olduğunu dile getiren Çataklı, Türkiye ve İstanbul'da güvenliğin başarıyla yönetildiğini kaydetti.

"Uyuşturucu operasyonu sayısı arttı"

Tüm suçları kaynağından ve kökünden kurutmak için operasyonlar yaptıklarını ifade eden Çataklı, 2017 ile 2021 yılları arasında hırsızlık suçları ülkede yüzde 31,5 azalırken İstanbul'da ise bu oranın yüzde 51,5 azaldığını kaydetti.

Türkiye'nin uyuşturucu operasyon sayısının 2016 ile 2021 arasında yüzde 145 arttığını açıklayan Çataklı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İstanbul'da bu artış yüzde 223. Burada İstanbul'umuzun büyük bir gayretinin olduğunu, performans ortaya koyduğunu görüyoruz. Türkiye'nin terörle mücadelesinde şehir, kırsal operasyonlar olsun elde ettiği başarılar bu kadar. Şunu söylemek isterim. Hiçbir başarı elbette kendiliğinden olmuyor. Bu başarıların arkasında köklü bir devlet geleneği, köklü kurumlar ve bu milletin helal alın teriyle oluşturulmuş bir kapasite var. Polis teşkilatımız, jandarmamız, sahil güvenliğimiz... Kimisine helikopter alma törenleri yapıyoruz kimisine yeni botlar alıyoruz kimisine de bugün olduğu gibi yeni motosikletler alıyoruz. Kimisine yeni dijital sistemler kazandırıyoruz."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise kentin ticaretten turizme, kültürden sanata, üretimden finansa, milyonlarca yerli, yabancı turisti ağırlayan 24 saat yaşayan bir şehir olduğunu kaydetti.

İstanbul'a güvenli hizmeti sunmaya, vatandaşları ve kamu esenliğini korumaya azami özen gösterdiklerini anlatan Yerlikaya, "İstanbul'umuz dünyanın en büyük 13'üncü metropolü. Aynı zamanda dünyada kriminal vakaların en hızlı çözüldüğü ve huzurun öne çıktığı bir şehir. Bu hepimizi gururlandırıyor. İl Emniyet Müdürlüğümüz çok büyük bir katkı sunuyor." dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Emniyet Genel Müdürlüğü daire başkanları, şube ve ilçe müdürlerinin de katıldığı törende, İl Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu'nun okuduğu duanın ardından yunus timlerine verilen 180 yeni motosiklet görev yerlerine uğurlandı.