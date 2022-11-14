İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Reuters'ın PKK haberine tepki: Terör örgütü demeniz için ne gerekiyor? - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Reuters'ın PKK haberine tepki: Terör örgütü demeniz için ne gerekiyor?

14.11.2022 22:43

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İngiliz haber ajansı Reuters'ın İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısıyla ilgili haberine tepki gösterdi. Çataklı, "Reuters, PKK'yı Kürt silahlı grubu olarak gösteriyor. 5.724 sivili katleden PKK/PYD'ye terör örgütü demeniz için ne gerekiyor? Masumların mavi gözlü ve sarı saçlı olması mı?" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda vatandaşımız yaralandı. Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/ YPG tarafından gerçekleştirilen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 46 şüphelinin sorgusu devam ederken, caddeye bombayı bırakan kadın terörist Ahlam Albashir ise sabah karşı Küçükçekmece'de saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Sorgusunda Albashir, erkek bir teröristle karı koca kılığında ülkeye girdiğini itiraf etti.

REUTERS, PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEDİ

İngiliz haber ajansı Reuters, İstiklal Caddesi saldırısına ilişkin terör örgütü PKK'nın açıklamasını haberleştirdi. Reuters'ın haberinde, terör örgütü PKK'nin internet sitesinde yayınlandığı öne sürülen bir açıklamaya yer verilirken, haberde 'Kürt silahlı grubu' olarak nitelendirilen PKK'nin İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda dahli olmadığı yolundaki iddiası aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan İstiklal'deki terör saldırısına ilişkin Reuters'ın PKK haberine tepki

ÇATAKLI DA TEPKİ GÖSTERDİ

Haberde PKK için terör örgütü yerine 'Kürt Silahlı Grubu' tanımlaması yapılmasına tepki gösterildi. Tepki gösterenlerden biri de İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı oldu. Çataklı, hem İngilizce hem de Türkçe yaptığı paylaşımda "Reuters PKK'yı Kürt Silahlı Grubu olarak gösteriyor. 5.724 sivili katleden PKK/PYD'ye terör örgütü demeniz için ne gerekiyor? Masumların mavi gözlü ve sarı saçlı olması mı? Ayrıca bu "katil sürüsü" bugüne kadar sivillere karşı yaptığı hangi eylemi üstlendi?" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan İstiklal'deki terör saldırısına ilişkin Reuters'ın PKK haberine tepki
YORUMLAR
500
İstiklal Caddesi üzerindeki ağaç ve beton saksılar valilik kararıyla kaldırılıyor İstiklal Caddesi üzerindeki ağaç ve beton saksılar valilik kararıyla kaldırılıyor İstiklal Caddesi'ndeki beton saksılar kaldırılıyor, cadde kapatıldı İstiklal Caddesi'ndeki beton saksılar kaldırılıyor, cadde kapatıldı

İstiklal Caddesi, İsmail Çataklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Reuters'ın PKK haberine tepki: Terör örgütü demeniz için ne gerekiyor? - Son Dakika


Son Dakika
22:30 Necati Şaşmaz resmen açıkladı: Kurtlar Vadisi geri dönüyor
22:18 İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Reuters'ın PKK haberine tepki: Terör örgütü demeniz için ne gerekiyor?
22:17 BTP'den 6'lı masa toplantısı sonrası dikkat çeken paylaşım: Biz yine de iktidarın seçimi kazanamaması için elimizden geleni yapacağız
22:10 BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen karar kabul edildi
21:51 Hatay'da bir vatandaş, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı! Yaşananlar sonrası, "Köpekleri toplayın" diyerek belediyeye sitem etti
21:31 İngiltere'de Kral Charles'a yumurta atan gencin hukuki masraflarını ödemek için bağış kampanyası başlatıldı
21:12 Yasak Elma'nın yeni bölümü, Taksim'de yaşanan terör saldırısı sebebiyle yayınlanmadı
20:56 Anahtarı unutan adam, terastan halatla sarkarak daireye girmeye çalıştı! Asılı kalan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı
20:35 İstiklal Caddesi üzerindeki ağaç ve beton saksılar valilik kararıyla kaldırılıyor
20:29 6'lı masadan 8'inci toplantı sonrası ortak bildiri: Masanın genişlemesini görüştük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2022 23:07:37. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Reuters'ın PKK haberine tepki: Terör örgütü demeniz için ne gerekiyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement