İçişleri Bakanlığı Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sözde üst düzey 10 terörist dahil mayıs ayı içinde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 81 olduğunu, bunların 64'ünün PKK/KCK, 17'sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunu bildirdi.

Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Bir yılı aşkın süredir Kovid-19 salgınıyla mücadele edildiğini, bu sürecin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de maliyetleri olduğunu aktaran Çataklı, insanların sevdiklerini kaybettiğini ve yaşanan sıkıntıların ekonomik yansımaları nedeniyle esnafın, üreten insanın, çalışanların çok ciddi maliyetler yüklendiğini söyledi.

Çataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bu yüklerin azaltılması için önemli adımlar attığını ve İçişleri Bakanlığı olarak kendilerine de bu süreçte önemli görevler düştüğünü aktardı.

Milletin büyük sabır ve feraset gösterdiğini, Bakanlık personeli, valiler, kaymakamlar, polis, jandarma, sahil güvenlik, AFAD ve diğer görevli personellerin ciddi bir gayret ortaya koyduğunu aktaran Çataklı, tam kapanma süreci sonrasında vaka sayılarının dün itibarıyla 6 binli rakamlara geldiğini hatırlattı.

Çataklı, "Salgınla mücadele kapsamında 2021 mayıs ayında valilikler ve kaymakamlıklar tarafında 6 milyon 132 bin 761 resen denetim gerçekleştirilmiş, ayrıca vatandaşlarımızdan gelen ihbar ve şikayetlere bağlı olarak da 71 bin 78 kontrol yapılmıştır. Bu gayretlerin neticesinde bildiğiniz gibi 'kademeli normalleşme' adını verdiğimiz yeni bir döneme adım attık." dedi.

"Mayıs ayı içinde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 81 olmuştur"

Tüm terör örgütleriyle aynı anda ve aynı hassasiyetle mücadelenin mayıs ayında da devam ettiğini ve önemli sonuçlara ulaşıldığını vurgulayan Çataklı, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde, 2021 mayıs ayında kırsal alanda 8'i büyük, 28'i orta çaplı olmak üzere, 11 bin 36 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik olarak da 1051 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda aralarında kırmızı kategoride aranan, sözde Diyarbakır sorumlusu 'Agit Bismil' kod adlı Aydın Şimşek, yine turuncu kategoride aranan 3 ve gri kategoride aranan 6 teröristle birlikte toplam 10 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Sözde üst düzey 10 terörist dahil, mayıs ayı içinde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 81 olmuştur. Bunların 64'ü PKK/KCK, 17'si DEAŞ terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım, yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1696 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 235'i tutuklanmıştır. Bu kişilerin içinde PKK, FETÖ, DEAŞ ve aşırı sol terör örgütü mensupları bulunmaktadır."

Çataklı, yapılan tüm terör operasyonları sonucunda mayıs ayında 97 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini, 62'si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 82 silah, 37 mayın, el yapımı patlayıcı, 75 el bombası, 367 kilogram patlayıcı madde, 7 bin 53 muhtelif mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.

Ayrıca, 2021 mayıs ayında toplam 15 terör eyleminin engellendiğini aktaran Çataklı, 15 Nisan'da başlayıp 1 Ekim 2021'e kadar devam edecek ilkbahar-yaz operasyonları ile 11 Ocak'ta şehit Eren Bülbül anısına başlatılan Eren operasyonlarının da 15 ayrı bölgede devam ettiğini ifade etti.

"358 mafya tipi organize suç örgütü çökertilmiştir"

Çataklı, bakanlığın görev alanına giren, terörle mücadeleden göçmen kaçakçılığına, uyuşturucuyla mücadeleden kaçakçılık ve organize suçlara, afete müdahaleden trafik hizmetlerine kadar tüm alanlarda aynı hassasiyet ve duyarlılıkla mücadelelerinin sürdüğünü söyledi.

Bu çerçevede güvenlik gündemlerinden birisinin de suç örgütleriyle mücadele olduğunun altını çizen Çataklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz 2016'dan günümüze kadar 30'u ulusal düzeyde, 13'ü bölgesel düzeyde, 315'i de yerel düzeyde olmak üzere toplam 358 mafya tipi organize suç örgütü çökertilmiştir. 2021'de organize suç örgütlerine yönelik mücadele kapsamında yapılan 223 operasyonla 2 bin 778 şahıs gözaltına alınmış, 903 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.

Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik olarak da mayıs ayında gerçekleştirilen 17 bin 893 operasyonda 23 bin 704 kişi gözaltına alınmış, 2 bin 310 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda 3 ton 214 kilogram esrar, 10 kilogram skunk, 1 ton 293 kilogram eroin, 22 kilogram kokain, 105 kilogram bonzai, 219 kilogram metamfetamin, 5 kilogram afyon, 65 bin 472 adet ectasy, 7 bin 192 adet captagon, 107 bin 97 adet sentetik ecza, 11 milyon 21 bin 425 kök kenevir ele geçirilmiştir. Ele geçirilen kök kenevir miktarı, geçen aya göre tam 42 kat artmıştır."

"15 Temmuz 2016 sonrasında çökertilen uyuşturucu suç örgütü sayısının 392 oldu"

Çataklı, mayıs ayı içinde gerçekleştirilen önemli uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgi vererek şunları kaydetti:

"3 Mayıs 2021'de Kocaeli ve Van'da yapılan operasyonlarda, 356 kilogram eroin ele geçirilmiş, 5 kişi yakalanmış, 19-22 Mayıs 2021'de Hakkari'de yapılan operasyonlarda 117 kilogram eroin, 80 litre asetik anhidrit ele geçirilmiş, İran uyruklu bir kişi yakalanmış, 24-29 Mayıs 2021'de Van'da yapılan operasyonlarda, 128 kilogram eroin ele geçirilmiş, 27 Mayıs 2021'de Ağrı'da yapılan operasyonda 109 kilogram eroin ele geçirilmiştir."

17 Mayıs 2021'de Mersin'de Lazkiye açıklarında, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin ortak çalışmasıyla, hava destekli yapılan operasyonda da 1 ton 500 kilogram esrarın ele geçirildiğini aktaran Çataklı, ayrıca 15 Temmuz sonrasında müdahale edilen uyuşturucu olay sayılarında yüzde 57, yakalanan şüpheli sayılarında yüzde 46'lık artış olduğunu, 15 Temmuz 2016 sonrasında çökertilen uyuşturucu suç örgütü sayısının 392, işlem yapılan şüpheli sayısının ise 3 bin 483 olduğunu bildirdi.

Çataklı, şunları kaydetti:

"2016'dan sonra her yıl eroin, kokain, metamfetamin ve ectasy yakalama miktarlarında Cumhuriyet tarihi rekorları kırılmıştır. Bu bağlamda, kokainde yüzde 90, eroinde yüzde 38, metamfetaminde yüzde 532, bonzaide yüzde 151 oranında artış sağlanmıştır. Bunların dışında rekorlar olarak 2019'da 710, 2020'de 1355 kilogram bonzai, 2019'da 1042, 2020'de 3 bin 689 kilogram metamfetamin, 2019'da 2 milyon 64 bin, 2020'de 4 milyon 259 bin sentetik ecza ele geçirilmiştir.

Özellikle 'Bataklık' adını verdiğimiz, tarihimizin en büyük uyuşturucu suç gelirleri operasyonu hem ulusal hem de küresel ölçekte birtakım yasadışı zihinleri allak bullak etmiştir. Uyuşturucuyla mücadelede alınan bu mesafe, uyuşturucuyla mücadele eden kadrolar içindeki FETÖ yapılanmasının 15 Temmuz sonrasında ayıklanmasının ciddi etkilerini göstermektedir. Bu kirli ilişki ağları, hemen her gün bir başka yanıyla ortaya çıkarılmaktadır."

Uyuşturucu ihbarlarının daha güvenli ve hızlı yapılmasını sağlayan, ihbar eden kişinin kimliğini gizli tutan Uyuma uygulamasında da bu yılki hedeflerinin 500 bin olduğunu, mayıs ayı itibarıyla 434 bin 838 indirme sayısını yakaladıklarını belirten Çataklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah vatandaşlarımızın duyarlılığı ve gayretiyle bu hedefimize de en kısa sürede ulaşmak ve bu sayede uyuşturucu mücadelesinde yeni bir ivme yakalamak istiyoruz. Tüm bu çabalarımız sayesinde 2016'da doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısı 920'yken 2020'de bu sayı yüzde 68'lik azalışla 292'ye düşmüştür."

Kaçakçılık mücadeleye yönelik operasyonlarda 1825 kişi gözaltına alındı

Çataklı, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik mayıs ayında gerçekleştirilen 1289 operasyonda 1825 kişinin gözaltına alındığını,14 kişinin adli makamlarca tutuklandığını, yapılan operasyonlarda 205 bin 73 litre kaçak akaryakıt, 58 bin 122 litre kaçak alkollü içki, 401 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.

Kadına karşı şiddet olaylarında ise mayıs ayında 19 kadının yaşamını yitirdiğini söyleyen Çataklı, bu acı hadiseler sonucunda hayatını kaybeden tüm kadınlara Allah'tan rahmet diledi.

Çataklı, bu konuda pek çok tedbir aldıklarını, hemen her gün yeni önlemlerin peşinde koştuklarını ve kurumlar arası istişareleri sürekli artırdıklarını vurgulayarak bu adımlardan biri olan KADES uygulamasını şu ana kadar 2 milyon 308 bin 296 kişinin indirdiğini, uygulamadan bugüne kadar 142 bin 961 ihbar alındığını bildirdi.

1000 kelepçe izleme kapasiteli Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi'nde de bugüne kadar 230 vakanın takibinin yapıldığını, halen 201 vakanın takibinin devam ettiğini belirten Çataklı, bugüne kadar elektronik kelepçe tedbir kararı verilerek takibi yapılan vakalarda kadın cinayetinin meydana gelmediğini söyledi.

"Siber suçlarla mücadelede 9 bin 169 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldı"

Asayiş verilerini de paylaşan Çataklı, şu bilgileri aktardı:

"2020-2021 yıllarının ilk 5 ayları asayiş verileri açısından değerlendirildiğinde, yankesicilik olaylarının 3 bin 477'den yüzde 13 azalışla 3 bin 18'e, otodan hırsızlık olaylarının 10 bin 538'den yüzde 5 azalışla 10 bin 51'e, kapkaç olaylarının 798'den yüzde 5 azalışla 761'e gerilediği görülmektedir."

Çataklı, siber suçlarla mücadele alanında ise 2021 mayıs ayında 9 bin 169 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapılarak, siber suç işlediği tespit edilen 3 bin 865 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını, gözaltına alınan 68 kişiden 4'ünün adli makamlarca tutuklandığını söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle hem temposu hem de gündemdeki yeri azalsa da düzensiz göçle mücadelenin de kesintisiz şekilde devam ettiğini vurgulayan Çataklı, mayıs ayında 862'si denizlerde olmak üzere toplam 9 bin 866 düzensiz göçmen ve 404 organizatörün yakalandığını anlattı.

Çataklı, ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının ise güncel olarak 441 bin 571, Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyeli sayısının 3 milyon 675 bin 485 olduğunu belirtti.

Trafik verileri

Trafik güvenliği ile ilgili de açıklamalarda bulunan Çataklı, çeşitli sayısal verileri paylaştı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletlerin 2011-2020 yılları arasında trafik kazalarındaki can kayıplarını yüzde 50 azaltma hedefini tutturan dünyadaki iki ülkeden biri olduğuna işaret eden Çataklı, aynı kararlılıkla çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Çataklı, şunları kaydetti:

"2021 mayıs ayında meydana gelen 161 ölümlü trafik kazasında 179 kişi hayatını kaybetmiş, 12 bin 811 yaralanmalı trafik kazasında 18 bin 539 kişi yaralanmış, 19 yaya olay yerinde hayatını kaybetmiştir.

2020 yılı ocak-şubat-mart ayları kaza yerinde ve kaza sonrasında hastane can kayıpları ile nisan-mayıs ayları kaza yeri can kayıpları sayılarının toplamı 1170'ken bu sayı 2021 yılında yüzde 1'lik bir azalışla 1158'e düşmüştür."