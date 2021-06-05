İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Yapılan operasyonlarda; 3 ton 214 kilogram esrar, 10 kilogram skunk, 1 ton 293 kilogram eroin, 22 kilogram... - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Yapılan operasyonlarda; 3 ton 214 kilogram esrar, 10 kilogram skunk, 1 ton 293 kilogram eroin, 22 kilogram kokain, 105 kilogram bonzai, 219 kg metamfetamin, 5 kilogram afyon, 65 bin 472 adet ekstasy, 7 bin 192 adet captagon, 107 bin 97 adet sentetik ecza, 11 milyon 21 bin 425 kök kenevir ele geçirilmiştir." - ANKARA