İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bugüne kadar aldığımız tedbirlerle gerçekten ülkemizin çok önemli bir sorunu olan trafik terörüne karşı çok büyük başarılar elde ediyoruz." dedi.İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin üçüncü gününde Eskişehir- Ankara kara yolunda denetim yaptı.Eskişehir-Ankara kara yolu Sivrihisar ilçesi yakınında oluşturulan uygulama noktasında durdurulan araçların sürücülerinin belgeleri kontrol edildi.Sürücülere özellikle emniyet kemeri, cep telefonu ve hız limiti konularında uyarılarda bulunuldu.Trafik polisleri, durdurdukları araçlardaki çocuklara da "Sürücü Seyahat Karnesi" verdi. Çocukların, ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini bu karneye işaretleyebileceği belirtildi.Çocuklar doldurdukları karneleri 20 Haziran'a kadar Twitter 'dan "@TrafikEgm" hesabı ile #trafikkarnem etiketini kullanarak EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığına iletecek. Karneler arasından en çok beğeni alan ilk 100 paylaşım sahibi bisikletle ödüllendirilecek."Her bir can, her bir kayıp, bizim için çok önemli"Uygulamaya katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, her alanda olduğu gibi halkın daha mutlu ve huzurlu günlere kavuşması için çalıştıklarını söyledi.Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında 185 bin personelin görev belirten Ersoy, şunları dile getirdi:"Her alanda olduğu gibi milletimizin, bu alanda da daha mutlu, daha huzurlu günlere kavuşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu iki gün içinde de aldığımız bu önlemlerin çok etkili olduğunu, geçmiş yıllarda ortalama bir günde 20 civarında bir kayıp veriliyorken, bu kaybın ilk iki günde 14'te kaldığı görmekten büyük mutluluk duyduk. Elbette ki her bir can, her bir kayıp, bizim için çok önemlidir. Hiç olmaması için mücadele ediyoruz ama geçmiş 10 yıla baktığımızda şu ana kadar yüzde 62'lik bir iyileşmeyi yakalamış olmak hepimizi mutlu ediyor. Verilen emeklerin boşa çıkmadığını, toplumumun duyarlı bir şekilde yürüttüğümüz kampanyalara sahip çıktığını, kırmızı düdükten sonra bu yılda çocuklarımızın, sürücü ebeveynlerine karne verme heyecanını çok ciddi şekilde sahip çıktıklarını görmekten, basınımızın bu meseleye çok duyarlı bir şekilde yaklaşarak, ülkemizin bu sorunla baş etmesine çok önemli bir katkıda bulunuyor olmasından duyduğumuz memnuniyeti ve teşekkürü ifade etmek isterim. Bütün Türkiye 'ye de mutu bayramlar diliyoruz."Uygulamaya, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak , İl Emniyet Müdürü Engin Dinç , İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ile diğer ilgililer de katıldı.