Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ankara Siteler'de Bir Mobilya Atölyesinde Çıkan Yangında...

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ankara Siteler'de Bir Mobilya Atölyesinde Çıkan Yangında...

1 saat önce

IHAAW201744-ASA/16-01-2019- İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ankara Siteler'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ankara Siteler'de Bir Mobilya Atölyesinde Çıkan Yangında..., System.String[]
IHAAW201744-ASA/16-01-2019

- İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ankara Siteler'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 16.01.2019 20: 17: 44 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:23 Kaynak: İHA

Suriye, mehmet ersoy, Ankara, 3. Sayfa
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