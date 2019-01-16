İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ankara Siteler'de Bir Mobilya Atölyesinde Çıkan Yangında...
1 saat önce
IHAAW201744-ASA/16-01-2019- İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ankara Siteler'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
IHAAW201744-ASA/16-01-2019
- İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ankara
Siteler'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye
uyruklu 5 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 16.01.2019 20: 17: 44 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:23 Kaynak: İHA
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