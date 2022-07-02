İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy arama çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy arama çalışmalarını inceledi

02.07.2022 21:04
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy arama çalışmalarını inceledi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Düzce'de günlerdir devam eden kayıp operatör Okan Bayrak'ın arama çalışmalarını inceledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Düzce'de günlerdir devam eden kayıp operatör Okan Bayrak'ın arama çalışmalarını inceledi.

Düzce'de meydana gelen sel sonrası kaybolan kepçe operatörü Okan Bayrak için 5 gündür arama çalışmaları devam ediyor. Asar Deresi'ne düşen operatör Okan Bayrak'ın son durumu hakkında bilgi almaya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Komando Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı (JAK) yetkilileri ve Düzce Valisi Cevdet Atay ile olay yerinde bir araya geldi. Dalgıç ekipleri ve STK'ların arama kurtarma görevlerinin başından bir an boyunca ayrılmayan Okan Bayrak'ın yakınları ise Mehmet Ersoy ile duygu dolu anlar yaşadı. - DÜZCE

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

mehmet ersoy, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy arama çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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