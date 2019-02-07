İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Balıkesir'de

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "İzleme ve Değerlendirme Projesi" çalışmaları kapsamında geldiği Balıkesir'de Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "İzleme ve Değerlendirme Projesi" çalışmaları kapsamında geldiği Balıkesir'de Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.



Ersoy, ziyarette yaptığı konuşmada, "İzleme ve Değerlendirme Projesi" ile kurumların hizmet kalitesini artırmayı ve böylece vatandaşları daha fazla memnun etmeyi amaçladıklarını söyledi.



Daha mutlu, müreffeh, huzurlu ve geleceğinden emin bir Türkiye için çalıştıklarını belirten Ersoy, "İçişleri Bakanlığı, her alanda hayata dokunan, terörle mücadele, asayiş, uyuşturucuyla mücadele, trafik, afet ve acil durum hizmetleri, düzensiz göçle mücadele, nüfus hizmetleri ve sivil toplum kuruluşları gibi birçok alanda milletimize hizmet vermeye çalışıyor." diye konuştu.



Hizmetlerin etkin, verimli, ekonomik ve vatandaş odaklı yürütülebilmesi için bir dizi uygulama yaptıklarını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:



"Bunlardan bir tanesi, İzleme ve Değerlendirme Projesi uygulaması. Bu çerçevede, illerimizi ziyaret ediyor, valileri dinliyor, hizmet veren kurumları, meslek odalarını, sivil toplum kuruluşlarını ve vatandaşları dinliyoruz. Hem hizmet verenlerden ihtiyaçlarını, taleplerini alıyoruz hem de vatandaşlardan gözlemlerini, değerlendirmelerini alıyoruz. Böylece bütün bu çıktılarımızı valilerimizle, mesai arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Bunlar, Ankara'da değerlendiriliyor."



Daha sonra Ersoy, Yazıcı ve beraberindeki heyetle kentteki kurumların yöneticileriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.



Başta kamu kurumları olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek Ersoy, vatandaşın talep ve görüşlerini de dinleyecek.

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