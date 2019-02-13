Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Katso'yu Ziyaret Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Katso'yu Ziyaret Etti

5 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası'nı (KATSO) ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Katso'yu Ziyaret Etti, System.String[]
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası'nı (KATSO) ziyaret etti.

KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu tarafından karşılanan Bakan Ersoy, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasındaki toplantı salonunda sivil toplum örgütleriyle birlikte istişare toplantısı gerçekleştirdi. Ziyarete Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak ve beraberindeki heyet katıldı.

KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, toplantıda Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'a Kastamonu Polis okulunun ve Jandarma Er eğitim alayının genişletilmesini ve İlimizde eğitim gören askerlerin çarşı iznine çıkarılması konusundaki düşüncelerini aktararak Kastamonu ekonomisinin canlanması noktasındaki görüşlerini iletti. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:34 Kaynak: İHA

Kastamonu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bulut Bilişim, Üç Yılda 130 Bin Kişiye Yeni İş Fırsatları Yaratacak Erdoğan, Protokoldeki Kişiye Kızdı: Verdik, Senin Haberin Yok

Erdoğan: Fırsatçılar Yola Geldiğinde, Tanzim Satışlar Sona Erecek Venezuela Lideri Maduro, Kendini Geçici Devlet Başkanı İlan Eden Guaido'ya Meydan Okudu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:50:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Katso'yu Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]