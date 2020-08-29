İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Nusaybin'i ziyaret etti - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Nusaybin'i ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Devletimiz kararlı bir şekilde bölgemizde kan dökülmesin, kan, gözyaşı akmasın, annelerimiz ağlamasın, küçücük çocuklarımız kandırılmasın, dağlara götürülmesin diye mücadele ederken öbür tarafta devletin verdiği imkanlarını terör örgütlerine...

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Devletimiz kararlı bir şekilde bölgemizde kan dökülmesin, kan, gözyaşı akmasın, annelerimiz ağlamasın, küçücük çocuklarımız kandırılmasın, dağlara götürülmesin diye mücadele ederken öbür tarafta devletin verdiği imkanlarını terör örgütlerine aktarmaya çalışan belediyelere de bu fırsatı vermedi." dedi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ile Nusaybin Belediyesini ziyaret ederek, hizmetler ve yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan'dan bilgi aldı.

Temizkan, ziyarette Ersoy'a UNESCO Geçici Kabul Listesi'nde yer alan Zeynel Abidin Camisi ve Mor Yakup Kilisesi'nin yer aldığı Nusaybin İnanç ve Kültür Parkı tablosu hediye etti.

Daha sonra Kültür ve İnanç Parkı'nı ziyaret eden Ersoy ve beraberindekiler, tarihi Zeynel Abidin Camisi'nde belediye tarafından düzenlenen Aşure Programı'na katılarak vatandaşlara aşure ikram etti.

Nusaybin Belediyesince yapımı tamamlanan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren yapan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, bu coğrafyanın kadim, ilim, kültür ve medeniyet şehri, aynı zamanda ticaret merkezi olan ilçenin önceki yıllarda özellikle terörden uğradığı mağduriyetleri, çukur sürecinde vatandaşların çektiği sıkıntıları birlikte müşahede ettiklerini söyledi.

O günden bugüne devletin her kademesindeki güçlü irade ve anlayış birliğiyle yürütülen terörle mücadeleye her alanda devam edildiğini anlatan Ersoy, ilçenin eskiden olduğu gibi ticaretle, ilimle, irfanla, kültürle, kültürel etkinliklerle anılması, yeniden bu coğrafyada huzur ve güvenliğin kalıcı olabilmesi için her alanda mücadele verdiklerini belirtti.

Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:

"Devletimiz kararlı bir şekilde bölgemizde kan dökülmesin, kan, gözyaşı akmasın, annelerimiz ağlamasın, küçücük çocuklarımız kandırılmasın, dağlara götürülmesin diye mücadele ederken öbür tarafta devletin verdiği imkanlarını terör örgütlerine aktarmaya çalışan belediyelere de bu fırsatı vermedi. Bu amaçla bütün ısrarlarımıza, uyarılarımıza ve iyi niyetli çağrılarımıza rağmen terörle arasına mesafe koymayan, terörle iş birliğine devam eden, onları desteklemeye devam eden belediye başkanlarını görevden alarak yerine belediye başkan vekilleri görevlendirme uygulamasını bu dönemde de devam ettirdik. Nusaybin'de bu ilçelerimizden biri. İnşallah bugüne kadar yaptığımız çalışmalar ve bundan sonra terörle mücadeledeki kararlı duruşumuzla Nusaybin'i çok kısa bir sürede eski günlerine kavuşturacağız."

Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı 2 milyar lirayı bulan yatırımlar olmak üzere devletin bundan sonra ilçede vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılayacağını, elinden gelen her türlü yardımı yapacağını, desteği ve katkıyı sunacağını aktaran Ersoy, "Hep birlikte huzurun ve güvenliği kalıcı olması, bir daha hiçbir şekilde acının yaşanmaması, çocuk ve annelerin ağlamaması için bundan sonra da gözümüzle, elinizde Nusaybin üzerinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Nusaybin'i ziyaret etti

mehmet ersoy, Nusaybin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 16:08 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Nusaybin'i ziyaret etti - Son Dakika

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