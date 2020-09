İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerin 3 Nisan'da karakol inşaatında çalışan sivillere yönelik düzenlediği saldırıda şehit olan inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu'nun ailesini ziyaret etti.

Ersoy, şehit mühendis Gözenoğlu'nun Midyat'taki babaevine ziyarette bulunarak aileye taziyelerini iletti.

Bakan Yardımcısı Ersoy, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu topraklarda huzur ve güvenliğin hakim olması için çok acılar yaşandığını söyledi. 3 Nisan'da kalemi, cetveli, defteri ve beyniyle insanlara hizmet etmek için yetişmiş, yetiştirilmiş bir insanın haince katledildiğine şahit olduklarını ifade eden Ersoy, bu milletin tekrar hiçbir şekilde böyle bela ve musibetlerle karşılaşmaması için devletin bütün kurum ve kuruluşlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliği ve talimatlarıyla teröre karşı yoğun bir mücadele yürüttüklerini aktardı. Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu mücadelenin sonunda artık çok kısa zaman içinde terör örgütü PKK bu coğrafyadan silinmiş ve bu topraklarda bitirildi diyeceğiz. Bir daha da bu acıların yaşanmaması için milletimizin desteğiyle sizlerin sağduyusu ve gayretiyle güvenlik güçlerimizin fedakarlığıyla bir daha da böyle acıların yaşanmaması için her türlü tedbiri almış olacağız. Elbette ki mücadele kolay yapılmıyor. Hem sivillerimizden hem güvenlik görevlilerimizden çok ciddi kayıplar verdik. Bugün artık dünyanın her noktasında hakkını, hukukunu arayan, dünyanın her noktasında vatandaşlarına sahip çıkabilen Akdeniz'de, Ege'de, Suriye'de, Irak'ta ve bu topraklarda bizim huzurumuza kastedecek her türlü oluşuma, yapıya karşı, terör örgütüne karşı ve iş birlikçilerine karşı hayatın en etkin ve kararlı mücadelesini verebilen büyük ve güçlü Türkiye, sınırlarının içinde belki kalmış üç beş çakala da asla fırsat vermeyecek. Asla bu millettin, bu evlatların, huzurun bozulmasına daha fazla annemizin gözünün yaşının akmasına izin vermeyecekler."

Terörle mücadelenin kararlılıkla devem edeceğini kaydeden Ersoy, güvenlik güçlerinin her dağda, tepede, sınırların içinde ve dışında her noktaya hakim olarak görevlerinin başında olduğunu söyledi.

Terör örgütü PKK'nın yapabileceği tek şeyin fırsat buldukça eli kalem tutan, masum evlatlara pusu kurarak kalleşçe canlarına kıymak olduğunu anlatan Ersoy, en kısa zamanda PKK'nın tarihe gömüldüğü müjdesini vermek istediklerini kaydetti.

Ezgi Gözenoğlu da şehit eşiyle gurur duyduklarını belirterek kendilerinin yanında olup destek olarlara teşekkür etti.

Ersoy'a ziyaretinde, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, Garnizon Komutan Vekili Tankçı Albay Hüseyin Dindar, Belediye Başkan Yardımcısı Şehmus İleri, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal eşlik etti.