İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sitelerdeki Bir Mobilya Atölyesinde Çıkan Yangında Suriye...
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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sitelerdeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 işçinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sitelerdeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye
uyruklu 5 işçinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:12 Kaynak: AA
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