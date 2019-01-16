Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sitelerdeki Bir Mobilya Atölyesinde Çıkan Yangında Suriye...

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sitelerdeki Bir Mobilya Atölyesinde Çıkan Yangında Suriye...

10 dakika önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sitelerdeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 işçinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sitelerdeki Bir Mobilya Atölyesinde Çıkan Yangında Suriye..., System.String[]
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sitelerdeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 işçinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:12 Kaynak: AA

İşçi, Suriye, mehmet ersoy, Politika
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