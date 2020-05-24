İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin, vatandaşların kurallara riayet ettiğini ve şu ana kadar hiçbir olumsuz hadiseyle karşılaşmadıklarını söyledi.

İnce ve beraberindeki Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şengün ile Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki kontrol noktasını ziyaret etti.

Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve diğer yetkililerden bilgi alan İnce, kontrol için durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, görevi başında olan güvenlik güçlerinin, Vefa Sosyal Destek Gurubu'nda çalışan görevlilerin bu dönemde çok gayret ettiklerini, fedakarca gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını söyledi. Ekiplerin, milletin huzuru, refahı ve sağlığı için gece gündüz çalıştıklarını aktaran İnce, şöyle konuştu:

"Burada arkadaşların hem bayramlarını kutlamak hem de çalışmaları nedeniyle teşekkür etmek istedik. Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızın selamlarını getirdik. Bu vesileyle hepsini kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Kırıkkale'de valimiz, belediye başkanımız ve tüm görevlilerimiz bu dönemde çok büyük başarılara imza attılar. Onları görüyoruz, takip ediyoruz ve takdir ediyoruz. İnşallah en kısa sürede ülkemizin içerisinde olduğu, tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı Kovid-19'la mücadele kapsamında başarılı bir sonuca kavuşacağız. Normalleşmeye yönelik adımlar atılmaya başlandı."

"Bayram süreci çok güzel başladı"

İnce, vatandaşların bu konuda çok büyük dikkat ve teveccühlerinin olduğunu belirterek alınan kararlara vatandaşların yüzde 100'e yakının harfiyen uyduğunu dile getirdi. Bunun için vatandaşlara teşekkür eden İnce, "Bayram süreci çok güzel başladı ve inşallah güzel tamamlanacak. Vatandaşlarımız kurallara riayet ediyorlar. Şu anada kadar hiçbir olumsuz hadiseyle karşılaşmadık. Böyle devam etmesini arzu ediyoruz. İnşallah güzel bir bayramı bu şekilde tamamlamış olacağız." diye konuştu.

İnce, bir gazetecinin ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına ilişkin sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Bu konuda vatandaşlarımızın kurallara riayeti başta geliyor. Daha önce Bakanımızın öncülüğünde yapmış olduğumuz çok ciddi çalışmalar, genelgeler ve projeler var. Bu projelere ciddi bir şekilde uyum sağlanıyor ve sonuç alıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada ölüm ve kaza oranlarında çok büyük düşüşler var. İnşallah hedefimiz sıfırı yakalamak. İnşallah, Allah bu günleri bize gösterir."

Şehitlik ziyareti

İnce ve beraberindekiler, daha sonra Kırıkkale Şehitliği'ndeki törene katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın dua etmesiyle başladı. Duanın ardından şehit yakınlarıyla yakından ilgilenen ve bir süre sohbet eden İnce, ardından şehit mezarlarına karanfil bırakarak, çocuklara hediye verdi.