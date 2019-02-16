Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Adana'da

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Adana'da

16 dakika önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamındaki toplantıya katıldı, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Adana'da, System.String[]
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamındaki toplantıya katıldı, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

İnce, kentteki programı kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde inceleme yaptı.

Görevli yönetici ve personelden çalışmaları hakkında bilgi alan İnce, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu, tarihi Ramazanoğlu Medresesi ile Ulu Camiyi gezdi.

İnce, Çukurova Kalkınma Ajansında İçişleri Bakanlığınca başlatılan İZDES Projesi kapsamında bürokratlarla toplantı gerçekleştirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, toplantı sonrası Şırnak'ta Şenoba Kuyu Tepe Üs Bölgesi'nde 16 Nisan 2018'de terör örgütü PKK mensupları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda şehit düşen onbaşı Mehmet Volkan'ın merkez Seyhan ilçesinde yaşayan ailesine de ziyarette bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:57 Kaynak: AA

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