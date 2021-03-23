İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'den evlat nöbeti tutan ailelere ziyaret - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'den evlat nöbeti tutan ailelere ziyaret

23.03.2021 20:36

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'den evlat nöbeti tutan ailelere ziyaret Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: "Dünyanın en cesur ve yürekli anneleri ile beraberiz" "Aileler 568 gündür burada haklı davalarında tek istedikleri bir şey var, evlatları" Çocukları terör örgütü PKK tarafından...

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'den evlat nöbeti tutan ailelere ziyaret

Bakan Yardımcısı Muhterem İnce:

"Dünyanın en cesur ve yürekli anneleri ile beraberiz"

"Aileler 568 gündür burada haklı davalarında tek istedikleri bir şey var, evlatları"

DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbetindeki aileleri ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "568 gündür burada haklı davalarında tek istedikleri bir şey var. Siz de dinlediniz ve biz de dinledik. Evlatlarını istiyorlar, dünyada en masum evlatlarını istemek gibi başka nasıl bir duygu olabilir" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve beraberindeki Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 568 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anne ve babaları ziyaret etti. Ziyarette ailelerle tek tek görüşen İnce, 13 yaşındaki çocukların dağa kaçırılmasının hiçbir gerekçesi olmadığını belirterek ailelere destekçileri olduklarını aktardı. Ailelerde İnce ve beraberindekilere eylemlerinde kararlı olduklarını ve çocuklarını almadan HDP il binası önünde ayrılmayacaklarını söyledi.

"Biz 568 gündür buradayız, bizi neden duymuyorlar"

İnce ile görüşme sırasından evladı PKK tarafından kaçırılan baba Süleyman Aydın, "HDP'li Gergerlioğlu, mecliste 2 gün kaldı ortalığı ayağı kaldırdılar. Biz 568 gündür buradayız, bizi neden duymuyorlar" diyerek HDP'ye ateş püskürdü.

"CHP'li Özgür Özel, boy gösterisi yaptı, samimi bulmuyoruz"

Evlat nöbetindeki anne Ayşegül Biçer ise, "Biz hakkımızı isterken defalarca hakaretlere maruz kalıyoruz. HDP nevruzu PKK'yı övmek ile kutluyor ve orada bizlere hakaret etti. 'Anneler satılmış, anneler darbedir ve anneler kayyumun darbesidir' dediler. Ben buradan onları şiddetle kınıyorum. 550 günden sonra sözde CHP heyetinden geldiler. Sözde heyette bulunan Özgür Özel, boy gösterisi yaptı. Bir iki twit paylaşmak için bende bir twit atarak ona madem gelişini samimi bulmamızı istiyorsan orada HDP'yi kına ve PKK'yı kına bizlerde gelip sizi samimi bulalım. Bunu yapamadı ve sizlerin huzurunda bir kez daha kendisine sesleniyorum. Ben onları şiddetle kınıyorum gelişleri de hiç samimi değil ve sadece boy gösterisine gelmişlerdi. Annelerin acılarına ortak için değil" dedi.

"Aileler 568 gündür burada bir haklı davalarında tek istedikleri bir şey var, evlatları"

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, ziyaret ardından yaptığı açıklamada, dünyanın en cesur ve yürekli anneleriyle beraber olduklarını belirterek, "Tam 568 gündür burada duygularını, yaşadıklarını ve vicdanlarını haykırıyorlar. 568 gündür burada bir haklı davalarında tek istedikleri bir şey var. Siz de dinlediniz ve biz de dinledik. Evlatlarını istiyorlar, dünyada en masum evlatlarını istemek gibi başka nasıl bir duygu olabilir. Evlatlarını kim nerede? Nasıl? Kaçırıldıklarını iyi biliyorlar. Terör örgütüne diyorlar ki burada evlatları kaçırıldı. HDP buradan terör örgütüne çocuklarını kaçırıp 13-14-15 yaşında çocukken terör örgütüne teslim ettiler diyorlar. Başka bir haklı istekleri yok. Tüm istekleri bu dünyanın en masum ve haklı isteği. Ama 568 gündür bunu duymak ve görmek istemeyen onların yanında olmak istemeyenler var. Terör örgütü destekçileri hem siyaseten hem de finans kaynağı olarak destekleyenler bu sesleri duymak istemiyorlar. Az önce diyorlar ki HDP'li Gergerlioğlu, mecliste 2 gün kaldı ortalığı ayağı kaldırdılar. Biz 568 gündür buradayız, bizi neden duymuyorlar. Bu haklı serzeniş karşısında diyecek bir kelime bulamıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını getirdim onlara. Her zaman onların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Onların bu haklı davasını her zaman devlet olarak destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz. İnşallah Allah'ın yardımıyla bizlerin gayreti onların dualarıyla da güzel günlere evlatlarına kavuşarak hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından İçişleri Bakan Yardımcısı İnce ve beraberindekiler ailelerin alkışları eşliğinde bölgeden ayrıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'den evlat nöbeti tutan ailelere ziyaret
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'den evlat nöbeti tutan ailelere ziyaret
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'den evlat nöbeti tutan ailelere ziyaret
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'den evlat nöbeti tutan ailelere ziyaret

Münir Karaloğlu, Muhterem İnce, Terör, PKK, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'den evlat nöbeti tutan ailelere ziyaret - Son Dakika


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