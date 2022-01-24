İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Karayazı ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Erzurum'un Karayazı ilçesini ziyaret ederek, yapılan çalışmaları inceledi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ve beraberindekilerle Karayazı Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Muammer Sarıdoğan'ı kaymakamlık binasında ziyaret eden İnce, ilçeyi gezerek esnafla sohbet etti.

Belediye binasına da geçen İnce, burada yapılan çalışmalar hakkında Sarıdoğan'dan brifing aldı.

İnce, burada yaptığı açıklamada, ilçedeki çalışmaları yerinde görmek ve vatandaşları dinlemek amacıyla Karayazı'ya geldiğini aktardı.

Karayazı'da yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade eden İnce, şöyle konuştu:

"Yürütülen hizmetleri yerinde görmek ve neler yapılacağını istişare etmek, vatandaşlarla görüşerek memnuniyetlerini, taleplerini bizzat görmek amacıyla geldik. Vatandaşlarımız ve hemşehrilerimizle yaptığımız çalışmaların hava şartlarına rağmen hızlı şekilde devam ettiğini gördük. Milletimizin işlerini kolaylaştıracak belediye hizmetlerini vatandaşın evine kadar götüren hizmetlere şahit olduk. Kaymakamımız ve belediye başkanvekilimize teşekkür ediyoruz. İlçede içme suyu ihtiyacı var, bunun da Büyükşehir Belediyesi ile çözüldüğünü göreceğiz."

İnce, ilçede tespit ettikleri diğer ihtiyaçları da en kısa sürede gidereceklerini sözlerine ekledi.