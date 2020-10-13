İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: "Siirt'te planlanan 18 projeyi hayata geçireceğiz" - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: "Siirt'te planlanan 18 projeyi hayata geçireceğiz"

13.10.2020 14:36
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce:

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Siirt'e geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Siirt'e geldi.

Siirt Belediyesi girişinde Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'yi birim amirleri karşıladı. Şeref defterini imzalayan Bakan Yardımcısı İnce, daha sonra makama geçti. Belediyenin yürütmüş olduğu hizmetleri değerlendirmek üzere toplantıya katılan Bakan Yardımcısı İnce, çalışmalar hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Medeniyetler şehri evliyalar diyarı Siirt'te belediyenin yürütmüş olduğu hizmetleri yerinde görmek ve hizmetlerin nasıl yürütüldüğünü birlikte değerlendirmek için burada olduklarını belirten Bakan Yardımcısı İnce, belediyecilik hizmetlerini yerinde inceleyeceklerini söyledi. İnce, "Az önce arkadaşlarımızla beraber bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Geldiğimiz noktada Siirtli hemşehrilerimizin belediye açısından ihtiyaç duydukları hizmetleri hem altyapı hizmetleri hem üstyapı hizmeti, hayvan barınağından, yeşillendirme, park çalışmalarına kadar içme suyundan diğer ihtiyaç duyulan tüm hizmetlere kadar hepsini düzenli bir şekilde etkin bir şekilde, kaliteli bir şekilde yürütüldüğünü değerlendirdik. Burada vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin kalitesi önemli, sürekli hale getirilmesi de önemli kurulan sistemle özellikle Siirt Belediyemizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını anında ulaştırma ve bunları anında karşılama biçiminde oluşturulan bir sistemin oluşturduğuna şahit olduk. 7 gün 24 saat esaslı bir sistem burada vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri anında kendilerine ulaştırma imkanına sahip olduklarına memnuniyetle şahit olduk. 18 projeyi içeren önümüzdeki döneme ait ihtiyaçları kapsayan planlanan projeler var. Bu projeleri de hükümetimizin Bakanlıklarımızın destekleriyle en kısa sürede gerçekleştirme imkanına sahip olacağız inşallah. Bunları değerlendirdik. Bundan sonra neler yapılacağını konuştuk. Buradan da sahadaki çalışmaları yerinde göreceğiz. Hep birlikte gezeceğiz. Aksayan yönleri varsa bunların giderici çalışmaları tedbirlerini hep birlikte alacağız" dedi. - SİİRT

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: Siirt'te planlanan 18 projeyi hayata geçireceğiz
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: Siirt'te planlanan 18 projeyi hayata geçireceğiz
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: Siirt'te planlanan 18 projeyi hayata geçireceğiz
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: Siirt'te planlanan 18 projeyi hayata geçireceğiz

Siirt Belediyesi, Bakan, Siirt, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: 'Siirt'te planlanan 18 projeyi hayata geçireceğiz' - Son Dakika


Son Dakika

Düğün konvoyunda havaya ateş eden magandalar, trafikte terör estirdi Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı Tutanaklara sıradan bir kaza haberi olarak geçti, olayın altından dram çıktı Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek aşamalı olarak makinelerden ayrılıyor Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı
Rivaldo, nasıl inançlı bir insan olduğunu anlattı: Duyduğum ses sonrası kendimi tanrıya adadım Rivaldo, nasıl inançlı bir insan olduğunu anlattı: Duyduğum ses sonrası kendimi tanrıya adadım         
15:03
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli Bakanla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli Bakanla kameralar önünde atıştı         
14:43
Falcao, Diagne ile birlikte oynamak istediğini Fatih Terim'e iletti Falcao, Diagne ile birlikte oynamak istediğini Fatih Terim'e iletti         
13:54
Samsun'da bir kişi apartmana girip, tuvaletini yaptı Samsun'da bir kişi apartmana girip, tuvaletini yaptı         
13:48
Ordu'da 1 öğrenci ve öğretmende koronavirüs tespit edildi, bütün sınıf karantinaya alındı Ordu'da 1 öğrenci ve öğretmende koronavirüs tespit edildi, bütün sınıf karantinaya alındı         
13:18
Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi         
12:47
Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı         
12:36
Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi         
11:46
Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu         
10:27
Yargıtay, sürekli gece çalıştırıldığı için istifa eden işçiye tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti Yargıtay, sürekli gece çalıştırıldığı için istifa eden işçiye tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti         
09:38
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor         
09:05
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 15:15:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: "Siirt'te planlanan 18 projeyi hayata geçireceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei