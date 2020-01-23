İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Sırbistan'da - Son Dakika

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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Sırbistan'da
16 dakika önce
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:05 Kaynak: AA
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic ile bir araya geldi. İnce ve Stefanovic, heyetlerarası toplantıya katıldı.
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