İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Sırbistan'da - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Sırbistan'da

16 dakika önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic ile bir araya geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic ile bir araya geldi. İnce ve Stefanovic, heyetlerarası toplantıya katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Sırbistan'da

Sırbistan Karadağ, Süleyman Soylu, Belgrad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:05 Kaynak: AA
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