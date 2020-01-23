İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Sırbistan'da - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic ile bir araya geldi. İnce ve Stefanovic, heyetlerarası toplantıya katıldı.