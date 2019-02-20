İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil: "Artık Özellikle Dağda Silahlı Terörü...

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil: "Artık özellikle dağda silahlı terörü etkisiz hale getirdiğimizi görüyoruz, izliyoruz" "Muş'ta da büyük ölçüde dağdaki tehdit ve terör, silahlı terör etkisiz hale getirilmiştir" "Türkiye'de geçen bir yıl içerisinde bin 740 küsur...

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil: "Artık özellikle dağda silahlı terörü etkisiz hale getirdiğimizi görüyoruz, izliyoruz"

"Muş'ta da büyük ölçüde dağdaki tehdit ve terör, silahlı terör etkisiz hale getirilmiştir"

"Türkiye'de geçen bir yıl içerisinde bin 740 küsur PKK'Lı terörist etkisiz hale getirildi"

"370 civarında terörist kolluk kuvvetlerine, adli mercilere teslim olup, pişmanlık yasasıyla teslim olmuştur, etkisiz hale getirilmiştir"



MUŞ - İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Türkiye'de geçen bir yıl içerisinde bin 740 küsur PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "370 civarında terörist kolluk kuvvetlerine, adli mercilere teslim olup, pişmanlık yasasıyla teslim olmuştur" dedi.

Muş Valiliği önünde Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz tarafından karşılanan

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil; İzleme Değerlendirme Sistemi Projesi kapsamında geldiği Muş'ta Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz tarafından karşılandı. Beraberindeki Jandarma Genel Komutanlığında görevli Albay Atilla Yaynık, AFAD Daire Başkanı Mustafa Esin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sezgin Demircioğlu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkan Vekili Alper Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkan Yardımcısı İlker Karakoyunlu, Strateji Geliştirme Başkanlığı İl Planlama Uzman Yardımcıları Göhhan Demirhan ve Hakan Yıldırım ile Vali Gündüzöz'ün makamına geçen Bakan Yardımcısı Erdil, daha sonra İZDES toplantısına geçti. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Vali Gündüzöz'le birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Basın toplantısında bir konuşma yapan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Bakan Yardımcısı Erdil ve heyetini Muş'ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Gündüzöz, "Bakan yardımcımızla ilk etapta İZDES İl Koordinasyon toplantısı yaptık. İçişleri Bakanlığının başlattığı, bizim performansımızı arttırdığı projenin adı. Bugünde toplantının Muş'a İçişleri Bakanlığı birimlerine kapasite artırımı yönünde önemli faydaları olacağına inanıyorum. Bakan Yardımcımız ve heyetini değerlendirmeleriyle karşılıklı fikir alışverişleri ve bakanlığımızın beklentileri ortaya konuldu. Tabi Muş gelişme potansiyeli olan ve bu açıdan da önemli adımlar atıldı. Bir baraj inşaatı devam ediyor, havalimanı apronu inşallah bitecek. Önemli yatırımlarında olduğu güzide bir ilimiz. Arzu ettiğimiz yere gelebilmek için tabi kamu düzeninin mükemmel manada kurulması önemli. Bu açıdan da çok iyi noktalara geldiğimizi vatandaşımızın huzur içerisinde yaşadığını ifade ettik. Hatta gece 11.00-12.00'a kadar vatandaşımızı sokaklarda dolaştığını, sosyal hayatın bu açıdan oldukça canlı olduğunu da Bakan Yardımcımıza beyan ettik. İnşallah İçişleri Bakanlığı birimleri olarak ve Muş'taki tüm devlet müesseseleri olarak vatandaşımıza daha iyi hizmet verme açısından elimizden geleni yapacağız" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ise, İzleme Değerlendirme Sistemi Projesi kapsamında Muş'ta olduklarını belirtti. Birçok kamu kurum yetkilisi ile Muş'a geldiklerini hatırlatan Erdil, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzden, Jandarma Genel Komutanlığımızdan, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzden, AFAD Başkanlığımızdan ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüzden üst düzey yetkililer ve sorumlularla Muş ilimize geldik. Burada İçişleri Bakanlığımızın Muş'taki vatandaşlarımıza sunduğu, İçişleri Bakanlığı üzerinden sürülen, sunulan kamunun sunduğu hizmetleri, vatandaşa dokunan hizmetleri genel olarak bir değerlendirilmesini yaptık. Bu İZDES'in amacı; İçişleri Bakanlığının taşradaki hizmet kapasitesini ölçümlemek, değerlendirmek, görmek ve bununla birlikte merkezle taşra arasındaki iletişimi geliştirmek, koordinasyon ve işbirliğini arttırmak. Taşrada sürdürülen güzel, iyi örnek uygulamaları görmek ve yaygınlaştırmak. Taşrada illerimizden öneri ve tekliflerini, şikayetlerini dinleyip merkeze taşımak. İzleme Değerlendirme Sistemi'nin ana amacı budur. Bu istikamette bugün buradayız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaş odaklı hizmete büyük önem verdiğini hatırlatan Erdil, "Bu doğrultuda Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vatandaş odaklı, hizmet odaklı, vatandaşı merkeze alan, vatandaşın memnuniyetini merkeze alan yeni iletişim biçimi de bize bu izleme değerlendirme sistemiyle özellikle İçişleri Bakanlığının hizmetlerinin koordine edilmesi, vatandaş odaklı bir hale dönüştürülmesi, vatandaş memnuniyetini sağlamak için hizmetlerin erişim ve ulaşımının kolaylaştırmak, daha ekonomik kılmak, hızlı erişim sağlamak gibi konuları Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ün koordinasyonunda il ile ilgili birim yöneticilerimizle bir değerlendirme koordinasyon toplantısı yaptık. Bu toplantıda doğal olarak İçişleri Bakanlığının hizmetleri çerçevesinde konuyu ele aldık. Bu hizmetlerde bizim güvenlik yönetimine ilişkin hizmetlerimiz var. Güvenin ve güvenliğin sağlanması istikametinde ülkede sürdürülen hizmetleri değerlendirdik. Muş'la ilgili hizmetleri değerlendirdik. Terörle ilgili mücadele, asayiş, huzur, hırsızlık, trafik ve uyuşturucu gibi konularda güvenlik yönetimini değerlendirdik" diye konuştu.

"Türkiye'de geçen bir yıl içerisinde bin 740 küsur PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

Terörle mücadele kapsamında geçen bir yıl içerisinde 740 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Bakan Yardımcısı Erdil, "Türkiye'de terörle ilgili mücadelede artık terörün özellikle dağda silahlı terörü etkisiz hale getirdiğimizi görüyoruz, izliyoruz. Muş'ta da büyük ölçüde dağdaki tehdit ve terör, silahlı terör etkisiz hale getirilmiştir. Geçen 1,5 yıl içerisinde daha yüksek bir kapasiteyle devlet, bu teröre yönelik çalışmaları özellikle bölgede daha etkin bir şekilde sürdürdü. Türkiye'de geçen bir yıl içerisinde bin 740 küsur PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Geçen süre içerisinde 370 civarında terörist kolluk kuvvetlerine, adli mercilere teslim olup, pişmanlık yasasıyla teslim olmuştur, etkisiz hale getirilmiştir. Dağa çıkma oranları düşmüştür. Saha da büyük ölçüde arzu edilen huzur ve asayiş sağlanmıştır görünürlük açısından. Trafikteki genel olarak durumumuz değerlendirilmiş, trafik kazaları ve trafikte oluşan kayıplarımız Türkiye'nin önemli sorunlarından biridir. Bu konuda çok büyük can kaybımız, maddi kaybımız ve yaralılarımız var. Bunların Türkiye'de azaltılması konusunda bakanlığımızın, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun yüksek bir iradesi, takibi ve bu alandaki talimatları var. Bu istikamette çalışmaları değerlendirdik" dedi.

"Trafik kazalarında son 3 ayda yüzde 30 iyileşme var"

2019 yılının İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazaları ile mücadele yılı olarak ilan edildiğini hatırlatan Erdil, "Trafik kazalarında son 3 ayda yüzde 30 iyileşme var. Ölümlü trafik kazalarında yüzde 20-24 civarında iyileşme var. Bu alanda da yapılacak çalışmaları yıla yayarak daha etkin bir şekilde sürdürmeyi burada arkadaşlarla konuştuk. 2019 yılını İçişleri Bakanlığı olarak trafik kazaları ile mücadele yılı olarak ilan ettik. Bir kampanya başlattık. Bugün bütün modern dünyada, gelişmiş dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artık yaya öncelikli bir trafik moduna veya motivasyonuna geçecektir. Artık öncelik yayanın olacaktır trafikte. Öncelik hayatın, yaşamın ve yayanın olacaktır. Bu kampanya çok etkin bir şekilde sürdürülecek yıl boyu. İnşallah trafikte oluşan kayıplarımız, can kaybı, mal kaybını da kontrol altına alacağız" diye konuştu.

"Dünyada en çok uyuşturucu malzeme toplayan ülkeler sınıfındayız"

Türkiye'nin en çok uyuşturucu malzeme toplayan ülkeler sınıfında olduğunu kaydeden Erdil, "Uyuşturucu ile ilgili mücadele de Türkiye'nin önemli bir konusudur. Bu konuda İçişleri Bakanlığı uyuşturucu arzını, uyuşturucu lojistiğini, dağıtımını büyük ölçüde kontrol altına aldı. Dünyada en çok uyuşturucu malzeme toplayan ülkeler sınıfındayız. Avrupa'nın toplam yılda topladığı uyuşturucu malzemeyi Türkiye kolluk kuvvetleriyle, istihbaratıyla, emniyetiyle, jandarmasıyla iki katını bir yılda topluyor. Geçen bir yılda 20 ton civarında eroin, 130 ton civarında esrar ve diğer sentetik uyuşturucular pazardan toplandı. Bu konuda da sahaya hakimiyet, lojistiğe hakimiyet büyük ölçüde sağlandı" dedi.

"Seçim çalışmaları daha özgür bir ortamda sürdürülecek"

Seçim çalışmalarının daha özgür bir ortamda sürdürülmesi istikametinde de devletin önemli görevleri olduğunu belirten Erdil, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin güvenliğinin sağlanması istikametinde bir değerlendirme çalışması yaptık. Malum seçim sürecinde tarafların, siyasi partilerin çalışmalarını yapma konusunda güvenliğin sağlanması İçişleri Bakanlığı konusudur, gündemidir. Seçim günü sandıkların güvenliğinin sağlanması, seçim ortamının güvenliğinin sağlanması yine İçişleri Bakanlığı ve Yüksek Seçim Kurulunun konusudur. Bu istikamette değerlendirmeler yapıldı. Alınacak önlemler ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Malum geçen ay içerisinde Bakanımız Süleyman Soylu, seçim güvenlik bölge toplantıları yaptı. Bu istikamette en üst düzeyde güvenliğin sağlanması, takiplerin, denetimlerin yapılması için ilgili planlama yapılmıştır. Özellikle bu bölgede seçim güvenliğinin sağlanması, seçim çalışmalarının daha özgür bir ortamda sürdürülmesi istikametinde de devletin önemli görevleri var. Bölgede siyasal şiddet, baskı, siyasal korkutma da dahil devlet siyasal iradenin oluşmasını sağlamak için ilgili önlemleri almak zorundadır. Vatandaşın üzerinde bir takım siyasal oluşumlar, teröre sırtını dayayarak, silahlı terörü arkasına alarak, toplum üzerinde oluşturdukları baskıyı, korkuyu da önlemek zorundadır devlet. Bu istikamette önlemler, takipler ve ilgili sorgulamaları yapma konusunda da valimizle ilgili değerlendirmeleri yaptık. Mutlaka ilgili çalışmalar da yapılacaktır. Yine çalışmalarımızın İzleme Değerlendirme Sistemi Projesi kapsamında yaptığımız çalışmaların ikinci, üçüncü ayağı olan sivil toplum kuruluşları ile bir araya geleceğiz. Onların gözü ile İçişleri Bakanlığının Muş'taki hizmetlerini değerlendireceğiz. Yine vatandaşlarımızı ziyaret etmeyi düşünüyoruz. Şehit ve gazi yakınlarımızı, gazilerimizi ziyaret etmeyi düşünüyoruz."

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ve beraberindeki heyet, basın toplantısının ardından Muş Valiliğinde bulunan Açık Kapı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünü ziyaret etti.

Heyet daha sonra yemeğe geçmek üzere valilikten ayrıldı.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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